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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'a Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden seçilen Erinç Sağkan'a hayırlı olsun ziyareti yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:25
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'a Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Erinç Sağkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu anlamlı ziyaret, Türkiye Barolar Birliği binasında gerçekleştirildi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gülşah Deniz Atalar ile Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti eşlik etti.

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