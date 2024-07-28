Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Şok Market, 27 Temmuz 2024 tarihli yeni aktüel kataloğuyla müşterilerine hafta sonu için cazip fırsatlar sunuyor. Teknolojiden ev aletlerine, mutfak ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde gerçekleştirdiği indirimlerle dikkat çekiyor.

Bu hafta sonu teknoloji meraklıları için harika fırsatlar var. TCL 55″ 4K Ultra HD Google TV, dahili WiFi ve Bluetooth özellikleriyle 19.999 TL’den satışta. Daha kompakt bir ekran tercih edenler için TCL 50″ Ultra HD Google Led TV, 17.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Akıllı telefon kullanıcıları için iPhone 13 Midnight 128 GB, 36.999 TL’ye sunulurken, enerji tasarrufuna önem verenler Petrix Solar Şarj Aydınlatma Ünitesi'ni 13.999 TL’ye edinebilir. Oyunseverler için ise Sony PS3 Slim 1TB Oyun Konsolu, çift kol ve CD desteği ile 24.999 TL’ye satışta.





Ev aletlerinde de dikkat çeken indirimler mevcut. Dijitsu 5 Çekmeceli Derin Dondurucu, 8.999 TL’ye ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Pratiklik arayanlar için NDPH 11 KG Çamaşır Kurutma Makinesi, 15.599 TL’ye satışa sunulurken, Wiami 7 Litre Airfryer yağsız pişirme imkanıyla 2.999 TL’den alıcı buluyor. Karcher Buharlı Temizlik Makinesi, hijyen konusunda yardımcı olurken 3.799 TL fiyatla satışta. Ayrıca, Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge, temizlikte yenilik arayanları 27.899 TL’ye bekliyor. Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için Samsung 12000 BTU Klima, 30.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.





Mutfaklarınızı yenilemek için Alpina Cam Ankastre Set, 5.799 TL’ye şık bir çözüm sunuyor. Fenoti 42″ Full HD Android Smart Led TV, 6.999 TL ile ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor. Sinbo Elektrikli Süpürge, 1.899 TL’ye ev temizliğinizi kolaylaştırırken, dekoratif bitki arayanlar için Blok Kaktüs, 99,95 TL’den satışta. Çocuklar için Büyük Teker Araba 79,95 TL ve Mini Araçlar 4’lü Set 79,95 TL’ye sunuluyor. Ayrıca, yelpazeler 49,95 TL, kitap çeşitleri 39,95 TL ve yaz eğlencelerine renk katacak köpükler 49,95 TL’den satışta.

Gıda ürünlerinde de büyük indirimler var. Kellogs Granola, 84,90 TL yerine 50 TL’ye, Ülker 24’lü Halley Mini 65 TL yerine 46 TL’ye, Haribo Mega Mix ise 95 TL yerine 49 TL’ye satılıyor. Ayrıca, Selpak Extra Havlu 8’li, 199 TL yerine 79 TL’ye, Ace Ultra Çamaşır Suyu ise 51,90 TL yerine 35 TL’ye temin edilebilir.

Bu özel fırsatlar 3 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Şok Market ve Cepte Şok’ta sunulan bu harika indirimleri kaçırmayın!