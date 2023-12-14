Çıkmayan lekelere akla gelmeyen çözüm! Eritir diye korkmayın...

İnatçı lekeler her zaman sorun teşkil eder ve bunların nasıl çıkarılacağını bilmek büyük bir artıdır. Kahve ve aseton karışımı kullanarak çay, kahve, meyve suyu vb. inatçı lekeleri çıkarmanın az bilinen bir yöntemini burada bulabilirsiniz.

LEKELER SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

MALZEMELER

Kahve telvesi

Aseton

Temiz bir bez

YAPILIŞI

Lekenin üstüne kahve telvesini dökün. Daha sonra lekenin üzerine az miktarda aseton da dökün. Temiz bir bez kullanarak kahve telvesini ve asetonu lekenin üzerine hafifçe bastırın. Lekeyi tamamen çıkarmanız gerekebileceğinden bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Son olarak kiri suyla yıkayın ve kirin tamamen çıktığını göreceksiniz. Bu harika karışım ile kahve lekelerinin çıkarılmasının yanı sıra yağ lekesi, boya lekesi, mürekkep lekesi gibi inatçı lekelerin çıkarılmasında da kullanılabilmektedir. Ancak aseton yüzeye zarar verebileceğinden bu yöntemi ahşap veya boyalı yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Bu karışım halı veya kanepe gibi kumaş yüzeylerde kullanmadan önce yüzeyin küçük bir alanında deneme yapın. Lütfen asetonun yanıcı olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Bundan dolayı dikkatli kullanın. Kahve ve aseton karışımı ev temizliğinde oldukça etkilidir. Ancak aseton yanıcı olduğundan dikkatli olun. Lekenin türüne göre bu yöntem yeterli gelmeyebilir ve ayrıca lekenin türüne uygun bir leke çıkarıcı kullanmak şart olabilir. Başka leke çıkarıcılar da kullanabilirsiniz. Bunlar:





Sirke ve karbonat: Lekenin üstüne karbonat serpin ve beyaz sirkeyi dökün. Karışım köpürmeye başladığında lekeyi temiz bir bezle silin. Son olarak suyla durulayıp kurulayın.

Amonyak: Amonyak, yağ lekelerinin çıkarılmasında etkili çözümlerdendir. Lekeye amonyak ve su karışımını uygulayın ve bir süre bekleyin. Daha sonra kirleri temizlemek için temiz bir bezle silin.

Hidrojen peroksit: Özellikle beyaz kumaşlardaki lekeleri çıkarmak için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine hidrojen peroksit dökün ve bir süre bekletin. Daha sonra suyla durulayın ve kirin çıkarıldığını göreceksiniz.

Kahve ve aseton karışımı ev temizliğinde etkili bir leke çıkarıcıdır ve birçok leke türünü çıkarmak adına uygundur. Ancak aseton yanıcıdır ve her türlü leke üzerinde etkili değildir, bu nedenle dikkatli kullanılması önemlidir. Bu durumda lekenin türüne uygun farklı bir leke çıkarıcı veya yöntem kullanarak lekeyi çıkarabilirsiniz.