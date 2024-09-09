Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

BYD’nin 2025 Han Sedan Modeli Tanıtıldı: TOGG T10X'e Rakip Mi Oluyor?

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, otomobil pazarındaki etkisini artırarak 2025 Han sedan modelini tanıttı. Hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçenekleriyle piyasaya sürülen yeni Han, dikkat çekici özellikler ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Yeni model, Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD’nin amiral gemisi olarak, yenilikçi teknolojik donanımlarla dolu bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle uygun fiyatları ve ileri teknolojisiyle Türk otomobil severlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Peki, 2025 Han neler sunuyor?

YENİ 2025 HAN SEDAN'IN ÖZELLİKLERİ

BYD’nin 2025 Han sedan modeli, hem teknik donanımı hem de fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra, kullanıcıya daha fazla konfor sunmak amacıyla bir dizi yenilikçi özellik eklenmiş durumda.

Fiyat Güncellemeleri

2025 Han’ın hibrit versiyonu olan Han DM-i, yeni fiyatlandırma politikası ile daha cazip hale getirildi. Hibrit Han DM-i’nin başlangıç fiyatı 165.800 RMB (yaklaşık 23.300 $) olarak belirlendi. Bu, önceki model olan Glory Edition’a kıyasla 4.000 RMB (yüzde 2,36) daha düşük bir fiyat anlamına geliyor. Ayrıca, tamamen elektrikli Han EV modelinin fiyatı 179.800 RMB olarak sabit tutuldu, ancak diğer varyantlarda çeşitli indirimler mevcut. Bu yeni fiyatlar, Han modelinin pazarda daha geniş bir kitleye hitap etmesine olanak tanıyabilir.

Teknolojik Gelişmeler

2025 Han DM-i, BYD’nin en yeni hibrit teknolojisi olan DM 5.0’ı ve EHS200 elektrikli hibrit sistemini kullanıyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca, hibrit model, batarya gücüyle 125 kilometrelik CLTC menzili sunuyor. Üst düzey modelde ise LiDAR teknolojisi ve DiPilot 300 sürücü destek sistemi ile donatılmış durumda. Bu sistem, şehrin NOA (Otomatik Pilotta Gezinme) özelliğini destekleyerek otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor.

Elektrikli Han EV’nin Yenilikleri

Tamamen elektrikli olan Han EV, 800 V yüksek voltaj mimarisi ile önemli enerji verimliliği iyileştirmeleri sunuyor. Elektrikli motor, 150 kW güç ve 310 Nm tork üretiyor. Bu model, 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede çıkabiliyor. Üst düzey elektrikli Han EV varyantında da LiDAR ve DiPilot 300 teknolojileri bulunuyor. Bu özellikler, aracı daha güvenli ve otonom sürüşe daha uygun hale getiriyor.

PAZARDAKİ PERFORMANSI

BYD’nin 2025 Han ailesi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,18 düşüşle 17.029 adet araç sattı. Temmuz ayına kıyasla ise yüzde 5,67’lik bir düşüş yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,32 düşüşle 139.252 adet araç satışı gerçekleşti. Bu veriler, Han ailesinin BYD’nin genel NEV (yeni enerji araçları) satışlarının yüzde 5,98’ini oluşturduğunu gösteriyor.

Yeni Han modeli, pazarda yaşanan bu düşüşe rağmen sunduğu teknolojik yenilikler ve fiyat avantajlarıyla BYD’nin satışlarını artırmayı hedefliyor. Özellikle Türkiye ve Avrupa pazarında rakiplerine karşı güçlü bir pozisyon elde edebilir.

2025 HAN MODELİNİN PAZARDAKİ YERİ

BYD’nin 2025 Han modeli, fiyat avantajı, teknolojik yenilikler ve yüksek performanslı hibrit ve elektrikli seçenekleri ile piyasada fark yaratmaya hazırlanıyor. LiDAR teknolojisi, DiPilot 300 sürücü destek sistemi ve 800V yüksek voltaj mimarisi gibi özellikler, bu aracı ileri teknoloji seven kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Özellikle Türkiye pazarında rekabetin arttığı bu dönemde, Han modelleri TOGG T10X gibi yerli elektrikli araçlara güçlü bir rakip olabilir.

Hibrit ve tamamen elektrikli modeller, daha çevreci ve verimli bir sürüş deneyimi sunarken, uygun fiyatları da BYD’nin yeni modelini öne çıkarıyor.