Çinli Turizmciler Karadeniz'in Turizm Cazibesini Keşfetti

Çin'den gelen 12 seyahat acentesi yetkilisine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Karadeniz illerinin turizm destinasyonları tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:49
Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Karadeniz'in tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Program, yerel kurumların işbirliğiyle düzenlenen tanıtım toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantı ve tanıtım programı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları'nın işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane illerinin turizm destinasyonları aktarıldı.

Yetkililerin açıklamaları

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den yaklaşık bir hafta önce gelen 12 seyahat acentesini misafir ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Trabzon'u en iyi şekilde Uzak Doğu ülkelerine tanıtmak için çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Trabzon'da turizm çeşitliliği anlamında bu toplantı çok önemli. Ana pazarımız Körfez pazarı ama bunun yanında Uzak Doğu pazarına da girmiş bulunuyoruz. Çin'den ve Uzak Doğu'nun birçok ülkesinden Trabzon misafir almakta."

Erdoğan ayrıca, Uzak Doğu ülkelerinden gelen misafirlerin kentte artık daha fazla görüleceğini belirterek, ilimizi tercih etmelerinden memnun olduklarını ve en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını ifade etti.

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga ise Çin'den gelen turizm acentesi yetkililerine Karadeniz'in güzelliklerini yerinde gösterdiklerini söyledi.

Hong Kong seyahat acentesi sorumlusu Jim Lau da Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti insanlarının Karadeniz'i çok seveceğini düşündüğünü ve ülkesine döndükten sonra insanların Karadeniz'e gelmesi için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Karadeniz’in tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yollarının işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'nin turizm destinasyonları aktarıldı.

