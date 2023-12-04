Çıtırtısı partman girişinden duyulacak börek tarifi ifşa oldu! Yalnızca iki yufkayla çıtır çıtır börek tarifi

Çıtırtısı apartmanın girişinden duyurulacak olan yalnızca iki yufkayla yapabileceğiniz ıspanaklı börek tarifi ifşa oldu. Çıtır çıtır börek yapmak için sadece iki yufka yeterli olacak! Hem lezzetli hem pratik ıspanaklı börek tarifi...

Çıtırtısı partman girişinden duyulacak börek tarifi ifşa oldu! Yalnızca iki yufkayla çıtır çıtır börek tarifi
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Hem kahvaltıda hem de bütün öğünlerde çayın yanında tüketilebilen börek sofraları şenlendirmeye devam ediyor. Özellikle de ıspanaklı börek tüm sofralara renk katan lezzetiyle herkesi büyüleyen harika bir öğün. Eğer sizler de yalnızca tek malzemeyle pişirebilecek saatlerce hamur açmanıza gerek kalmadan çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız, muhakkak bu tarifi denemelisiniz.

ISPANAKLI BÖREK MALZEMELERİ

  • 2 tane yufka 
  • Yarım su bardağı ölçüsünde sıvı yağ 
  • Yarım kilogram ıspanak
  • 1 tane soğan
  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt 
  • Yarım su bardağı ölçüsünde süt 
  • Karabiber 
  • Tuz 
  • Pulbiber 

ıspanaklı börek tarifi

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

  1. Ispanaklarınızı iyice yıkadıktan sonra ince ince doğrayın. 
  2. Soğanlarınızı da aynı şekilde ince ince doğrayın.
  3. Geniş bir tava içersinde sıvı yağ ekleyerek yağınızı ısıtın.
  4. Doğranmış olduğunuz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
  5. Daha sonra ıspanakları ekleyerek suyunu salıp tekrar çekene kadar kısık ateş üzerine pişirin.
  6. Ispanaklar suyunu çektiği zaman içerisine yoğurt, tuz, süt, karabiber ve isteğe bağlı olarak pulbiberinizi ekleyin.
  7. İyice karıştırdıktan sonra harcınızı ocaktan alın. 
  8. Yufkaları tezgaha güzelce serin.
  9. İlk yufkayı alarak üzerine ıspanaklı harçtan serpin ve ardından diğer yufkayı üzerine güzelce kapatın. 
  10. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsinin içerisine yerleştirin. 
  11. Üzerine ise biraz sıvı yağ sürün.
  12. 180°’de önceden ısıtmış olduğunuz fırında, üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.
  13. Fırından çıkarttınız böreğinizi dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun...
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