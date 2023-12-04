Çıtırtısı partman girişinden duyulacak börek tarifi ifşa oldu! Yalnızca iki yufkayla çıtır çıtır börek tarifi

Hem kahvaltıda hem de bütün öğünlerde çayın yanında tüketilebilen börek sofraları şenlendirmeye devam ediyor. Özellikle de ıspanaklı börek tüm sofralara renk katan lezzetiyle herkesi büyüleyen harika bir öğün. Eğer sizler de yalnızca tek malzemeyle pişirebilecek saatlerce hamur açmanıza gerek kalmadan çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız, muhakkak bu tarifi denemelisiniz.

ISPANAKLI BÖREK MALZEMELERİ

2 tane yufka

Yarım su bardağı ölçüsünde sıvı yağ

Yarım kilogram ıspanak

1 tane soğan

2 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt

Yarım su bardağı ölçüsünde süt

Karabiber

Tuz

Pulbiber





ISPANAKLI BÖREK TARİFİ