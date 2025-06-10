Çöpten Şemsiye, Taş Baskı ile Yeniden Hayat Buldu

Kastamonu'da Etkileyici Geri Dönüşüm Projesi

Kastamonu'da bir üniversite öğrencisi, çöpte bulduğu eski bir şemsiyeyi 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatıyla geri dönüştürdü. Deniz İpek Kıraç, kaldığı yurtta katıldığı geri dönüşüm kursunda bu projeyi hayata geçirdi.

Geri Dönüşüm Kursu ve Şemsiyenin Yenilenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında, Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda usta öğretici Memnune Kebabcı tarafından açılan geri dönüşüm kursu, ilginç projelere kapı araladı. Kursa katılan Kıraç, çöpte bulduğu yıpranmış şemsiyenin bez kısmını yenileyerek, demir bölümlerini onardı ve şemsiyeye taş baskı sanatıyla çeşitli motifler işledi.

“Yurt İçinden Sanat” Sergisi

Yenilenen şemsiye, öğrencilerin sene boyunca ürettikleri eserlerin sergilendiği “Yurt İçinden Sanat” sergisinde beğeniye sunuldu. Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıyan bu etkinlik, Kastamonu'nun geleneksel taş baskı sanatını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Sanat Vurgusu

Kurs usta öğreticisi Kebabcı, gençlerle birlikte üretim yapmanın mutluluğunu vurguladı. Kebabcı, “600 yıllık geleneksel el sanatımız olan taş baskıyı geri dönüşümle birleştirerek, öğrencilerimize bu sanatı öğretmeye çalıştık. Amacımız, bu geleneği unutturmadan geleceğe taşımak” şeklinde konuştu.

Kıraç: “Güneşli Havalar İçin Harika Bir Şemsiye Oldu”

Deniz İpek Kıraç, bu süreçten faydalandığını dile getirerek, “Taş baskıyı öğrendik ve geri dönüşümle güzel ürünler geliştirdik. Güneşli havalarda kullanabileceğimiz bir şemsiye oldu ve arkadaşlarım da bunu çok beğendi” ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da üniversite öğrencisi tarafından çöpten bulunan eski bir şemsiye, 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatı ile geri dönüştürülerek kullanıma sunuldu.

Kastamonu'da üniversite öğrencisi tarafından çöpten bulunan eski bir şemsiye, 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatı ile geri dönüştürülerek kullanıma sunuldu.