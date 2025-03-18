CSO'dan Çanakkale Zaferi'ne Özel Anma Konseri

CSO Ada Ankara, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı için duygusal bir konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:31
CSO'dan Çanakkale Zaferi'ne Özel Anma Konseri

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi Anma Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla anlamlı bir konser düzenledi.

Etkinlik, Ziraat Bankası Ana Salonunda gerçekleştirildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından organize edildi. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile büyük bir duygu yoğunluğu içerisinde başladı.

“Bir Destandır Çanakkale” Teması

Konsere; sanatçı Sümer Ezgü, şiirsel anlatımı ve türküleri ile duygusal anlar yaşattı. Sanat yönetmenliğini ise Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı üstlendi.

Konserde, toplamda 200 dansçı sahne alarak, görsel bir şölen sundu. “Çanakkale İçinde”, “Hey Onbeşli Onbeşli” ve “Mızıka Çalındı” gibi unutulmaz türküler dinleyicilerle buluşurken, katılımcılar da sanatçılara eşlik ederek coşkularını paylaştı.

Bu anlamlı etkinlik, Çanakkale Zaferi'nin önemini bir kez daha vurguladı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Sanat yönetmenliğini, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı'nın yaptığı konserde, 200 dansçı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Sanat yönetmenliğini, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı'nın yaptığı konserde, 200 dansçı yer aldı.

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