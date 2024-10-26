Cumali, Şanlıurfa Ceylan Üretim İstasyonu'nun Maskotu Oldu

Cumali Ceylanının Hikayesi

Şanlıurfa'nın 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu, nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların korunması için çalışmalarını sürdürürken, 'Cumali' isimli ceylan bu istasyonun maskotu oldu. Ceylan, yavruyken getirildiği istasyonda çalışanların ve misafirlerin büyük ilgisini çekiyor.

Koruma Altındaki Ceylanlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı olan bu istasyonda, ceylanların sayısı her yıl artış göstermektedir. İki yıl önce bir evde bulunarak koruma altına alınan Cumali, burada büyütülüp 'Cumali' adı verilmiştir.

Cumali İle Kurulan Bağ

Cumali’nin özel bakımını üstlenen personel, ceylanın insanların yanından ayrılmadığını ve insanlardan korkmadığını belirtiyor. Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, Cumali’nin korunması ve bakımında gösterilen özeni vurgulayarak, “Arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren beslemeye başladılar. Alıştığı için insanlardan kaçmak yerine daha çok çalışanların yanına geliyor” dedi.

Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Cumali, istasyona gelen birçok ziyaretçi ve köylerden gelen öğrenciler tarafından ilgiyle izleniyor. Ceylan, burada hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için bir neşe kaynağı durumunda. Bu nedenle, Cumali yalnızca bir ceylan değil, aynı zamanda istasyonun içten bir maskotu haline geldi.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na yavruyken getirilen ve "Cumali" ismi verilen ceylan, çalışanların ve istasyona gelen ziyaretçilerin maskotu oldu. Bakımını yapan personelin yanından ayrılmayan "Cumali"ye merkezi ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na yavruyken getirilen ve "Cumali" ismi verilen ceylan, çalışanların ve istasyona gelen ziyaretçilerin maskotu oldu. Bakımını yapan personelin yanından ayrılmayan "Cumali"ye merkezi ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor.