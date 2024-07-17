Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

KPSS 2024/1 tercih başvuruları kapsamında, çeşitli kamu kurumlarına lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için düz memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Ardahan, Şeyh Edebali, Uludağ, Cerrahpaşa, Batman, Bursa Teknik, Konya Teknik, Ahi Evran, Düzce, Trakya, Yıldız Teknik Üniversiteleri, ÇAYKUR, TCDD Taşımacılık, DMO, DARPHANE, EÜAŞ, Eti Maden, MTA, TİTEM, TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRASAŞ, TÜRKŞEKER, TTK, M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıkları, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından yapılacak.

Bu alımlar kapsamında hangi kuruma kaç personel alınacağı ve kontenjanlar konusunda detaylı bilgiler ilgili kamu kurumlarının duyuruları ve KPSS tercih kılavuzunda yer alacaktır. Başvurular ise adayların ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve başvuru sürecinin takvimi yine kılavuzda belirtilen tarihler doğrultusunda ilerleyecektir. İşte detaylar..





KPSS ÖNLİSANS VE LİSANS MEZUNU ADAYLAR İÇİN DÜZ MEMUR ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

Düz memur alımları, lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu olmak üzere farklı niteliklere sahip adaylara yönelik olarak yapılacak. Bu alımlar, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmekte olup, adayların mesleki yetkinlikleri, eğitim düzeyleri ve deneyimleri dikkate alınarak yapılacak sınavlar ve değerlendirme süreçleri ile belirlenecektir.

Özellikle KPSS sınavına giren adayların tercih yapacakları kurumları ve pozisyonları dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir. Her bir kurumun ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda belirlenen kontenjanlar, adayların tercih stratejilerini oluştururken önemli bir rol oynamaktadır.

Bu tür düz memur alımları, gençlerin istihdam edilmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu yönetimine katkı sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Adaylar, başvuru süreci ve kılavuzdaki detaylı bilgileri yakından takip ederek tercihlerini yapmalı ve gereken belgelerle başvurularını tamamlamalıdırlar.





Türkiye'de çeşitli kamu kurumları, KPSS 2024/1 tercih başvuruları çerçevesinde lise mezunu ve önlisans mezunu adaylar için düz devlet memuru alımları gerçekleştirecek. Bu alımlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Batman Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından yapılacak.

Lise mezunu düz devlet memuru alımları için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 4 memur alımı yapılacak. Bu alımlar için adayların 2075 ve 2079 nitelik kodları ile Ortaöğretim Kurumlarının Muhasebe ve Finansman Alanı, Pazarlama ve Perakende Alanı gibi dallarından mezun olmaları gerekiyor.

Önlisans mezunu düz devlet memuru alımları ise çeşitli kurumlar arasında dağılmış durumda. Örneğin, Batman Üniversitesi 2 memur, Bursa Teknik Üniversitesi 3 memur, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 21 memur, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 7 memur, Konya Teknik Üniversitesi 2 memur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 memur, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 18 memur, Trakya Üniversitesi 1 memur, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3 memur, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 9 memur, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 memur alımı gerçekleştirecek.

Bu alımlar için adayların çeşitli önlisans programlarından mezun olmaları gerekmekte. Örneğin, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, herhangi bir önlisans programı gibi farklı nitelik kodları belirtilmiş durumda. Adaylar, KPSS tercih kılavuzunda yer alan detayları inceleyerek hangi nitelik kodlarına ve hangi kurumlara başvurabileceklerini belirleyebilirler.

Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve başvuru sürecinin tarihleri kılavuzda belirtilen takvime göre ilerleyecek. Bu süreçte adayların belirtilen nitelik şartlarını taşıyan belgeleri tam olarak hazırlamaları ve başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Düz devlet memuru alımları, gençlerin istihdam edilmesi, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kamu yönetiminin güçlendirilmesi adına önemli bir rol oynamaktadır. Adaylar, tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan pozisyonları ve kurumları dikkatle seçmeli ve tercih sürecine en iyi şekilde hazırlanmalıdırlar.

Önlisans düzeyindeki devlet memuru alımları çeşitli nitelik kodlarına göre belirlenmiştir. Örneğin, 3163 nitelik koduyla Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik gibi programlardan mezun olanlar işletme ve yönetim alanında görev alabilecekler. 3173 nitelik kodu ise Muhasebe ve vergi uygulamaları gibi alanlardan mezun olanları kapsamaktadır. 3179 nitelik koduyla Büro yönetimi ve sekreterlik gibi programlardan mezun olanlar ise büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı gibi görevlerde çalışabilirler. Maliye programından mezun olanlar için ise 3181 nitelik kodu belirlenmiştir. Lojistik ve taşımacılık alanında eğitim alanlar için 3219 nitelik kodu, raylı sistemler işletmeciliği programından mezun olanlar için ise 3224 nitelik kodu gereklidir. Elektrik veya mekatronik teknolojisi programlarından mezun olanlar ise 3290 ve 3292 nitelik kodları ile bu alandaki görevlere başvurabilirler.

Lisans mezunu düz devlet memuru alımları çeşitli kamu kurumları tarafından belirlenmiş kontenjanlarla gerçekleştirilmektedir. Bu alımlar, farklı lisans programlarından mezun olan adayları hedeflemektedir ve çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere planlanmıştır.

Ardahan Üniversitesi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kurumlar, sırasıyla 3, 1 ve 1 memur alımı gerçekleştirecektir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi de 3'er memur alacak şekilde kontenjanlarını belirlemişlerdir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 34 memur alımı ile dikkat çekmektedir.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, elektrik üretiminden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne kadar geniş bir yelpazede, 2 ila 46 arasında değişen memur alımı kontenjanları sunmaktadır. Örneğin, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 41, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 12 memur alımı yapacak şekilde belirleme yapmıştır.

Medya ve iletişim alanında mezun olanlar için de farklı seçenekler sunulmuştur. İletişim bilimleri, gazetecilik, görsel iletişim tasarımı gibi alanlardan mezun olan adaylar, çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulunabilirler. Örneğin, 4273 nitelik kodu ile iletişim alanında lisans mezunu olanlar, İletişim ve Tasarım, Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar gibi görevler için uygun niteliklere sahiptirler.

Ekonomi, işletme, maliye gibi alanlardan mezun olanlar da bu alımlarda yer alabilirler. İşletme-Ekonomi, Ekonomi ve İdari Bilimler gibi programlardan mezun olanlar, çeşitli kamu kurumlarına memur olarak atanma fırsatını değerlendirebilirler.

Bu alımlar, KPSS sınavına giren ve ilgili nitelik kodlarına sahip olan adaylar arasından yapılacak başvurular ile gerçekleştirilecektir. Başvuruların detayları ve süreci ise ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak ve adaylara yönlendirme sağlanacaktır.

KPSS 2024/1 tercih başvuruları, düz devlet memuru alımları için 18 Temmuz 2024 tarihine kadar ÖSYM AİS internet adresinden yapılabilir.