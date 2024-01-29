İki bakanlık 17 ilde TYP personeli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve illerin listesi

TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI YENİLENDİ! 17 ŞEHİRDE 493 KİŞİLİK KADRO AÇILDI!

İŞKUR, 2024 yılında da TYP personel alımı ilanlarına devam ediyor. Bu kapsamda 17 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 493 kişiye istihdam sağlanacak. TYP personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilçe listesine göre arama yapabilirler. Başvurular 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.







TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI HANGİ BAKANLIKLARA BAĞLI?

TYP personel alımı ilanları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı müftülükler ve Göç İdaresi Başkanlıkları tarafından yayınlandı. Bu kurumlar, okul ve yurtlarda temizlik, güvenlik, bakım, onarım, destek ve diğer hizmetlerde görevlendirilmek üzere personel alacaklar. TYP personel alımı ilanlarının 17 şehir listesi aşağıdadır.

TYP Personel Alımları İl İl Sıralandı: İşte Liste!

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan personel alımları devam ediyor. İşte, çeşitli illerde gerçekleştirilen TYP personel alımlarına dair detaylar:

Yozgat TYP Personel Alımları:

8 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317779 )

5 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317777 )

5 Kişi Sarıkaya - İş İlanı No: ( 317784 )

5 Kişi Boğazlıyan - İş İlanı No: ( 317782 )

5 Kişi Akdağmadeni - İş İlanı No: ( 317781 )

5 Kişi Sorgun - İş İlanı No: ( 317780 )

6 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317785 )

Aksaray TYP Personel Alımları:

5 Kişi Aksaray Merkez - İş İlanı No: ( 317795 )

12 Kişi Aksaray Merkez - İş İlanı No: ( 317677 )

Bartın TYP Personel Alımları:

20 Kişi Ulus - İş İlanı No: ( 317803 )

60 Kişi Bartın Merkez - İş İlanı No: ( 317802 )

7 Kişi Kurucaşile - İş İlanı No: ( 317801 )

13 Kişi Amasra - İş İlanı No: ( 317800 )

Sinop TYP Personel Alımı:

27 Kişi Sinop Merkez - İş İlanı No: ( 317794 )



Muğla TYP Personel Alımları:

17 Kişi Menteşe - İş İlanı No: ( 317804 )

8 Kişi Menteşe - İş İlanı No: ( 317778 )

Kayseri TYP Personel Alımları:

10 Kişi Melikgazi - İş İlanı No: ( 317792 )

21 Kişi Kocasinan - İş İlanı No: ( 317791 )

Rize TYP Personel Alımları:

25 Kişi Rize Merkez - İş İlanı No: ( 317805 )



11 Kişi Rize Merkez - İş İlanı No: ( 317678 )

5 Kişi Rize Merkez - İş İlanı No: ( 317577 )

Konya TYP Personel Alımları:

8 Kişi Meram - İş İlanı No: ( 317820 )

53 Kişi Selçuklu - İş İlanı No: ( 317681 )

5 Kişi Meram - İş İlanı No: ( 317680 )

Kars TYP Personel Alımları:

5 Kişi Kars Merkez - İş İlanı No: ( 317787 )

16 Kişi Kars Merkez - İş İlanı No: ( 317786 )

5 Kişi Kars Merkez - İş İlanı No: ( 317783 )

Afyonkarahisar TYP Personel Alımı:

5 Kişi Afyonkarahisar Merkez - İş İlanı No: ( 317790 )

Muş TYP Personel Alımları:

11 Kişi Muş Merkez - İş İlanı No: ( 317808 )

20 Kişi Muş Merkez - İş İlanı No: ( 317806 )

Bingöl TYP Personel Alımları:

9 Kişi Bingöl Merkez - İş İlanı No: ( 317814 )

5 Kişi Bingöl Merkez - İş İlanı No: ( 317807 )

Yalova TYP Personel Alımı:

5 Kişi Yalova Merkez - İş İlanı No: ( 317811 )

Kocaeli TYP Personel Alımları:

8 Kişi İzmit - İş İlanı No: ( 317813 )

10 Kişi İzmir - İş İlanı No: ( 317812 )

Burdur TYP Personel Alımları:

5 Kişi Burdur Merkez - İş İlanı No: ( 317815 )

Antalya TYP Personel Alımları:

16 Kişi Kumluca - İş İlanı No: ( 317819 )

12 Kişi Muratpaşa - İş İlanı No: ( 317817 )

10 Kişi Manavgat - İş İlanı No: ( 317816 )

Denizli TYP Personel Alımı:

5 Kişi Denizli Merkez - İş İlanı No: ( 317818 ).

TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





TYP personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve © bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık dışında aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya bu kapsamda sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI GEÇİCİ MADDE 5 NEDİR?

TYP personel alımı ilanları, Geçici Madde 5 kapsamında yapılıyor. Geçici Madde 5, kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla işsiz kişilere geçici olarak gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Geçtiğimiz gün yapılan duyuru ile TYP personel alımı ilanlarında görev süresi 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır. TIKLA BAŞVUR

TYP personel alımı ilanları ne zaman sona erecek? TYP personel alımı ilanlarına başvurular 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

TYP personel alımı ilanları hangi şehirlerde? TYP personel alımı ilanları 17 şehirde yapılacak. Bu şehirler şunlardır: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun.

TYP personel alımı ilanları ne kadar maaş veriyor? TYP personel alımı ilanlarında çalışacak personeller, asgari ücretin yüzde 75’i oranında maaş alacaklar. Bu da 2024 yılı için 2.925 TL’ye denk geliyor.

TYP personel alımı ilanları nasıl başvurulur? TYP personel alımı ilanlarına başvurmak için İŞKUR’un resmi internet sitesine e-Devlet şifresi ile giriş yapmak ve ilçe listesine göre arama yapmak gerekiyor.

TYP personel alımı ilanları kimler başvurabilir? TYP personel alımı ilanlarına başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş, SGK’ya bildirilmemiş, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) şartlarını taşıyan herkes başvurabilir.