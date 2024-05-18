Daha önce hiç böyle börekler yemediniz! Peynirli böreğin en güzel hali bu tarifte

Peynirli börek seviyorsanız bu tarif vazgeçilmeziniz olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

Eğer yufkadan börek yapacaksanız yufkanın kaliteli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda böreğin içine koyacağınız harcın da eşit şekilde koyulması dağılmaması açısından önemlidir. Börek pişirilirken fırın ayarının düzgün şekilde ayarlanması önemlidir. Böreği hemen çıkarır çıkarmaz servis yapmamanız gerekiyor, börek dinlendikten sonra daha lezzetli olacaktır.





Peynirli börek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 tane ekmek hamuru, 150 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz, kızartmak için göz kararı sıvı yağ. İlk olarak ekmek hamurunun üstü nemli bir bezle kapatılarak yarım saat buzdolabında bekletilir. Çıkarılan hamurlar tekrar yoğrulur ve 12 parçaya ayrılır. Beyaz peynir çatalla ezilir ve maydanozlar ince ince doğranarak peynire eklenir. Hamur parçaları elle açılır. Hazırlanan peynirler hamurun ortasına koyulur ve yanlardan toplanarak üstü kapatılır. Ayçiçek yağı ocakta ısıtılır ve hamurlar kızdırılan yağda kızartılır ve servis tabağına alınır. Sıcak şekilde servis yapabilirsiniz, afiyet olsun!