Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Balık ve Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorumu

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında gergin görünüm olacak. Bu durum, sağlığınıza ve beslenmenize daha fazla özen göstermenizi gerektirebilir. Diyete ve spora başlamak için uygun bir haftada olacaksınız. Ancak, kendinizi fazla zorlamamaya da dikkat edin.

Yakın Çevrenizle İlişkileriniz

Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle ilişkiler biraz gergin seyredebilir. Size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gizli düşmanlar arkanızdan kötü işler çevirebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir. Bu nedenle, iletişiminize ve davranışlarınıza özen gösterin. Sakin ve anlayışlı olmaya çalışın.