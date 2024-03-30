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Denizanalarından Akdeniz’e uyarı: Küresel ısınma ve kirlilik artıyor

Akdeniz’de son dönemde sayıları gittikçe artan denizanaları, uzmanlara göre hem küresel ısınma hem de denizlerdeki kirlilik için bir uyarı olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:53
Denizanalarından Akdeniz’e uyarı: Küresel ısınma ve kirlilik artıyor

Akdeniz’de ve kıyılarında, denizanaların popülasyonunda ciddi bir artış görülüyor. Akademisyenler ve uzmanlar ise bu durumu, küresel ısınma ile deniz sıcaklıklarının yükselmesine ve denizdeki kirliliğe bağlıyor. Denizanalarının varlığı, denizdeki diğer canlıları ise olumsuz şekilde etkiliyor. Diğer yandan balıkçılar da denizanalarının popülasyonunun artmasından şikayetçi.

Konu ile ilgili olarak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, bu denizanalarının, balıkların beslendikleri planktonları tükettiğini ifade etti. Kıdeyş, bu sebepten dolayı ilerleyen süreçte denizlerdeki balık popülasyonunun ciddi oranda düşme riskini de dile getirdi.

Pek çok açıdan tehlikeli

Normal şartlarda, bu mevsimde bu kadar yüksek bir denizanası popülasyonunun olmaması gerektiğini belirten akademisyenler, bu durumun denizlerdeki ekosisteme, balıkçılık ve turizme zarar verme riskine dikkat çekiyor. Ayrıca bu istilacı türlerin, insanlar için bazı sağlık problemlerine yol açabileceği de belirtiliyor.

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