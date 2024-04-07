Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Bankalarda çalışmak isteyenlere Denizbank'tan müjdeli haber geldi. En az lise mezunu olma şartına bakılarak başvurular başladı. Denizbank personel alım şartları, kontenjan bilgileri ve tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:27
Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Son dakika yapılan açıklama üzerine farkı illerde Denizbank şubelerinde alım yapılacağı duyuruldu. Denizbank personel alımı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuruda bulunabilecek, nasıl ve nereden başvuru yapılabilir? Tüm merak edilenler detaylarıyla beraber haberimizde yer almaktadır.

DENİZBANK PERSONEL ALIMI
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi-Konya
Üniversite mezunuyum,
Ticari Bankacılık alanında en az 2 yıllık şube deneyimim var,
MS Office uygulamalarına hakimim,
İyi derecede İngilizce bilirim,
İnsan ilişkilerinde başarılıyım,
Takım çalışmasına yatkınım,
Askerlik hizmetini tamamladım.

Otc-Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı/Tekirdağ
Üniversite mezunuyum,
“Düzey 3” ve/veya “Türev Araçlar” lisanslarına sahibim,
Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde en az 3 yıl deneyimim var,
MS Office uygulamalarına hakimim,
Aktif satış ve pazarlama yapabilirim,
Analitik düşünme yetkinliğine sahibim,
Askerlik hizmetini tamamladım veya en az 2 yıl tecilim var.

DENİZBANK İŞ İLANI
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi-İstanbul
Üniversite mezunuyum,
Kurumsal veya Ticari Bankacılık alanında en az 2 yıllık şube deneyimim var ve ilgili alanda ürün ve satış bilgisine sahibim,
Kredi teklifi hazırlama sürecine hakimim,
MS Office uygulamalarını etkin kullanabiliyorum,
İyi derecede ingilizce bilirim,
İnsan ilişkilerinde başarılıyım,
Takım çalışmasına yatkınım,
Askerlik hizmetini tamamladım.

Mobil Satış Temsilcisi (Saha Satış)
En az Lise mezunuyum,
Bankacılık ve satış alanında kariyer yapmayı hedefliyorum,
Aktif olarak sahada çalışabilirim,
İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksektir,
Sorumluluk bilinci yüksektir,
Takım çalışmasına yatkınım,
''Erkek adayler için Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilim var

Bireysel Danışman \ İstanbul Anadolu
Bankacılık sektöründe Bireysel Bankacılık satış alanında en az 4 yıllık Şube deneyimim var,
MS Office uygulamalarına hakimim,
İngilizce bilgim var,
BES ve SPK lisans belgesi'ne sahibim ya da sınavlarına girdim,
Aktif araç kullanabilirim,
Askerlik hizmetini tamamladım veya 2 yıl tecillim var.

Fon Saklama Operasyon Uzmanı
Üniversite mezunuyum,
MS Office uygulamalarına hakimim,
Yabancı dil bilgisine sahibim (İngilizce),
SPK lisans sahibim,
Fon fiyatlama konusunda tecrübem var,
Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahibim,
Takım çalışmasına yatkınım,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilirim,
Askerlik hizmetini tamamladım (Erkek Adaylar için)

Karadeniz Bölge Tarım Bankacılığı Satış Temsilcisi
Üniversitelerin Ziraat fakültelerinden mezunum veya Tarım Bankacılığı deneyimim var,
İkna kabiliyeti yüksektir,
İnsan ilişkilerinde başarılıyım,
Seyahat engeli yok ve aktif araç kullanabilirim,
Takım çalışmasına yatkınım,
Askerlik hizmetini tamamladım veya en az iki yıl tecillim var.

İletişim Merkezi Pos Destek Müşteri Temsilcisi
En az lise mezunuyum,
Yazarkasa veya pos cihazlarına teknik destek verme konusunda tecrübeliyim,
Tam zamanlı olarak çalışabilirim,
MS Office programlarına hakimim,
Diksiyonu düzgün ve iletişim yönü güçlüyüm,
Problem çözme becerisine sahibim,
Vardiyalı çalışabilirim,
Takım çalışmasına uyumluyum

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor

Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
5
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
6
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek
7
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

TOGG'a bütçesi yetmeyene yarı fiyatına yerli otomobil! Üstelik elektrikli

İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu

Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor

Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak