Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Son dakika yapılan açıklama üzerine farkı illerde Denizbank şubelerinde alım yapılacağı duyuruldu. Denizbank personel alımı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuruda bulunabilecek, nasıl ve nereden başvuru yapılabilir? Tüm merak edilenler detaylarıyla beraber haberimizde yer almaktadır.



DENİZBANK PERSONEL ALIMI

Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi-Konya

Üniversite mezunuyum,

Ticari Bankacılık alanında en az 2 yıllık şube deneyimim var,

MS Office uygulamalarına hakimim,

İyi derecede İngilizce bilirim,

İnsan ilişkilerinde başarılıyım,

Takım çalışmasına yatkınım,

Askerlik hizmetini tamamladım.



Otc-Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı/Tekirdağ

Üniversite mezunuyum,

“Düzey 3” ve/veya “Türev Araçlar” lisanslarına sahibim,

Yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde en az 3 yıl deneyimim var,

MS Office uygulamalarına hakimim,

Aktif satış ve pazarlama yapabilirim,

Analitik düşünme yetkinliğine sahibim,

Askerlik hizmetini tamamladım veya en az 2 yıl tecilim var.





Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi-İstanbul

Üniversite mezunuyum,

Kurumsal veya Ticari Bankacılık alanında en az 2 yıllık şube deneyimim var ve ilgili alanda ürün ve satış bilgisine sahibim,

Kredi teklifi hazırlama sürecine hakimim,

MS Office uygulamalarını etkin kullanabiliyorum,

İyi derecede ingilizce bilirim,

İnsan ilişkilerinde başarılıyım,

Takım çalışmasına yatkınım,

Askerlik hizmetini tamamladım.



Mobil Satış Temsilcisi (Saha Satış)

En az Lise mezunuyum,

Bankacılık ve satış alanında kariyer yapmayı hedefliyorum,

Aktif olarak sahada çalışabilirim,

İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksektir,

Sorumluluk bilinci yüksektir,

Takım çalışmasına yatkınım,

''Erkek adayler için Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilim var



Bireysel Danışman \ İstanbul Anadolu

Bankacılık sektöründe Bireysel Bankacılık satış alanında en az 4 yıllık Şube deneyimim var,

MS Office uygulamalarına hakimim,

İngilizce bilgim var,

BES ve SPK lisans belgesi'ne sahibim ya da sınavlarına girdim,

Aktif araç kullanabilirim,

Askerlik hizmetini tamamladım veya 2 yıl tecillim var.



Fon Saklama Operasyon Uzmanı

Üniversite mezunuyum,

MS Office uygulamalarına hakimim,

Yabancı dil bilgisine sahibim (İngilizce),

SPK lisans sahibim,

Fon fiyatlama konusunda tecrübem var,

Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahibim,

Takım çalışmasına yatkınım,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilirim,

Askerlik hizmetini tamamladım (Erkek Adaylar için)



Karadeniz Bölge Tarım Bankacılığı Satış Temsilcisi

Üniversitelerin Ziraat fakültelerinden mezunum veya Tarım Bankacılığı deneyimim var,

İkna kabiliyeti yüksektir,

İnsan ilişkilerinde başarılıyım,

Seyahat engeli yok ve aktif araç kullanabilirim,

Takım çalışmasına yatkınım,

Askerlik hizmetini tamamladım veya en az iki yıl tecillim var.



İletişim Merkezi Pos Destek Müşteri Temsilcisi

En az lise mezunuyum,

Yazarkasa veya pos cihazlarına teknik destek verme konusunda tecrübeliyim,

Tam zamanlı olarak çalışabilirim,

MS Office programlarına hakimim,

Diksiyonu düzgün ve iletişim yönü güçlüyüm,

Problem çözme becerisine sahibim,

Vardiyalı çalışabilirim,

Takım çalışmasına uyumluyum

