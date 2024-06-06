Denizbank o kadrolara yüksek maaşla personel alımı yapacak! En az lise mezunları dikkat

Denizbank, Türkiye genelinde çeşitli pozisyonlar için yeni ekip üyeleri aradığını duyurdu! İşte Denizbank tarafından açıklanan pozisyonlar, başvuru için gerekli bilgiler, şartlar ve tüm önemli detaylar...
Denizbank, "Telefon Üzerinden Satış ve Tahsilat, Merkezi Portföy Yönetimi" pozisyonları için yeni takım arkadaşları arıyor.
Bu görev için aradığımız nitelikler şunlardır:
- İdeal olarak Üniversite mezunu veya minimum Lise diplomalı,
- Müşteri ilişkilerinde tecrübeli, ürün bilgisi ve iş süreçlerine vakıf,
- Telefon üzerinde etkili iletişim kurma ve ikna etme yeteneğine sahip,
- Akıcı ve net bir konuşma dili olan,
- Yüksek müşteri memnuniyeti odaklı, nitelikli hizmet verebilecek,
- Satış hedeflerine yönelik çalışma prensibine sahip,
- Analitik düşünme becerisine sahip,
- Ekip çalışmasına uyumlu,
- Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yerine getirmiş veya en az 2 yıl askerlikten muaf olan.
Denizbank, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı Portföy Yönetimi" departmanı için yetenekli bireyler aramaktadır.
Adaylarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
- Üniversite mezunu olmak tercih sebebidir, ancak en azından Lise diplomasına sahip olmalısınız,
- KOBİ Bankacılığı sektöründe en az dört yıl şube tecrübesine sahip olmak,
- KOBİ finansal ürünleri konusunda bilgili ve satış stratejileri konusunda deneyimli olmak,
- İngilizce bilgisi iyi seviyede olmak (tercihen),
- İnsan ilişkileri ve müşteri yönetimi konularında başarılı olmak,
- Müşteri memnuniyetini ve çözüm odaklı çalışmayı ilke edinmiş olmak,
- İkna yeteneği güçlü olmak,
- Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
- B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya en az iki yıl askerlikten muaf olmak.
Denizbank Finansal Raporlama Görevi İçin Aranan Özellikler
Denizbank, "Finansal Raporlama" departmanında görev alacak yetenekli bireyler için pozisyonlarını duyurdu.
Adaylarda aranan özellikler şöyle sıralanmaktadır:
- İlgili fakültelerin dört yıllık eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olmak,
- Finans alanında veya denetim firmalarında üç yıl veya daha fazla profesyonel deneyime sahip olmak,
- Microsoft Office uygulamalarında (özellikle Excel ve PowerPoint) uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olmak,
- İngilizce dilinde yüksek seviyede yetkinlik göstermek ve raporlama yapabilmek,
- Güçlü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak,
- Analitik düşünme, detaylara dikkat etme ve hedeflere yönelik çalışma becerilerine sahip olmak.
Finansal Raporlama Yetkilisi Görev Tanımı
- Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde finansal tabloların, raporlama setlerinin, dipnotların ve ilgili diğer ayrıntıların düzenlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi düzenleyici otoritelere periyodik finansal raporların sunulması,
- Bankanın konsolidasyon raporlarının oluşturulması ve sunulması,
- Denetim firmalarıyla sürekli iletişim halinde olunarak iş birliği içinde çalışılması,
- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projelerde aktif rol alınarak, bu projelerin yönetilmesi ve denetlenmesi.
Denizbank Mobil Satış Temsilcisi Pozisyonu:
Denizbank, dinamik ve hareketli bir iş ortamında çalışacak "Mobil Satış Temsilcisi" arayışındadır.
Bu rol için aranan özellikler şunlardır:
- Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemiş ve satış alanında etkin bir performans sergileyebilecek,
- Mobil ortamda rahatlıkla çalışabilen ve satış hedeflerine ulaşma konusunda kararlı,
- Müşteri ihtiyaçlarını anlayıp, onlara uygun çözümler sunabilen,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilen.
Mobil Satış Temsilcisi Başvuru Koşulları:
- Lise diplomasına sahip olmak,
- Bankacılık ve satış sektöründe kariyer yapma arzusunda olmak,
- Sahada aktif çalışma yeteneğine sahip olmak,
- Güçlü iletişim becerilerine ve ikna yeteneğine sahip olmak,
- Yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmak,
- Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen yapıda olmak,
- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya en az iki yıl askerlik görevinden muaf olmak.
Kart Hizmetleri Analiz Uzmanı Pozisyonu İçin Açıklama
Denizbank, "Kart Hizmetleri Analiz Uzmanı" pozisyonu için dinamik ve analitik düşünme becerisine sahip bireyler aramaktadır.
Bu rol için aranan nitelikler şunlardır:
- Analitik raporlama ve kart hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak,
- Finansal analiz ve stratejik planlama becerilerine sahip olmak,
- Bankacılık kart hizmetleri alanında yenilikçi çözümler üretebilmek,
- Ekip içinde ve diğer departmanlarla etkili iletişim kurabilmek.
Kart Hizmetleri Analiz Uzmanı Pozisyonu İçin Başvuru Kriterleri
- Dört yıllık üniversite eğitimi almış olmak,
- Ekstre hazırlama ve dağıtım işlemlerinde en az iki yıllık deneyime sahip olmak,
- Koordinasyon ve organizasyon yeteneklerine sahip olmak,
- Sözleşme yönetimi ve dokümantasyon işlemlerinde uzman olmak,
- İletişim becerilerinde güçlü olmak,
- Kurumsal firma ve operasyon yönetiminde deneyimli olmak,
- Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA) ve Performans Göstergeleri (KPI) izleme konusunda yetkin olmak,
- Proje yönetimi ve süreç geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek,
- Microsoft Office programlarını ileri seviyede kullanabilmek,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl süreyle tecilli olmak,
- İstanbul'da yaşamak.
Başvuru Yapma Ekranı:
Denizbank'ın açık pozisyonlarına ve daha fazlasına başvurularınızı, Denizbank'ın kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.