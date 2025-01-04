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Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Denizbank, 2025'te tüm işlemleri ücretsiz yapma imkanı sunan dev kampanyasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:22
Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Denizbank'tan Ücretsiz İşlem Müjdesi!

2025 yılı için hayata geçirilen dev kampanya ile DenizBank, bir yıl boyunca tüm işlemleri ücretsiz gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik, hayat pahalılığının arttığı bu günlerde, bankalar arasındaki rekabet daha da kızışmış durumda. Yeni sigortalı müşteriler kazanmak ve mevcut müşteri portföyünü korumak için bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Kampanyanın Detayları

Özellikle kredi ve alışveriş kampanyaları ile dikkat çeken DenizBank, 2025 yılı boyunca MobilDeniz uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiniz para transferlerini ücretsiz olarak sağlıyor. Resmi tatiller hariç, banka üzerinden yapılan tüm para transferlerinin ücretsiz olacağı bu kampanya, belirli şartları sağlayan müşterilere özel uygulanacaktır.

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Kampanya Nasıl İşleyecek?

Kampanya, 2025 yılında DenizBank’a yeni üye olan müşteriler için geçerli olacak. Üyelik sonrası iki iş günü içerisinde kampanya otomatik olarak tanımlanacak ve hesaplara yansıyacaktır. Müşterilerin, kampanyadan yararlanmak için sadece MobilDeniz üzerinden para transferi yapması yeterli olacak.

Bu kapsamda, kampanya süresince müşteri olunan tarihten itibaren bir yıl boyunca sadece MobilDeniz üzerinden yapılan tüm para transferleri (EFT/FAST) ücretsiz hale gelecek. Bu fırsat, Denizbank müşterilerine önemli avantajlar sunuyor.

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