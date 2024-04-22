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Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler

Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız bugünlerde BİM Aktüel kataloğu yayınlandı. Yayınlanan katalogda yer alan ürünler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:36
Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler

BİM Market Aktüel Ürünler Listesi yayınlandı. Yayınlanan katalogda yer alan ürünler dikkat çekti. BİM Aktüel ürünler listesi içerisindeki ürünlerle ilgili detaylar geldi. Bu ürünler diğer marketlere göre daha uygun fiyatla satışa sunulduğu için dikkat çekmektedir. 

BİM İndirimli Ürünleri Dikkat Çekti! 

Her market gibi BİM Markette indirimli ürünleriyle dikkat çekti. BİM Markette bu hafta parfüm, zarf, katlanır ayna, oda kokusu, maske, maskara, deodorant, Dudak koruyucu, simli sprey gibi pek çok ürün indirimli olarak satılacaktır. İşte, indirimli olarak satışa sunulacak olan ürünler; 

BİM Market

Masa üstü lamba 435 TL, 

Parfüm 119TL, 

Zarf çekmece kokusu 22,50 TL, 

Bambu oda kokusu 49,50 TL, 

Katlanır ayna 65 TL, 

Maskara 98,50 TL, 

Kaş maskarası 89,50 TL, 

Lipp Gross 89,50 TL, 

Parfüm 74,50 TL, 

Deodorant 59,50 TL, 

Dudak koruyucu 34,50 TL, 

Yüz bakım maskesi 16,50 TL, 

Peluş uyku göz bandı 49 TL, 

Fiyonk toka 39 TL, 

Mandal toka 39 TL, 

Cımbız seti 54,50 TL, 

Sünger seti 39,50 TL, 

Yüz temizleme jeli 89,75 TL, 

Tonik 79,75 TL, 

Kirpik Kıvırıcı 59 TL, 

Makyaj organizeri 179 TL, 

Dudak dolgunlaştırıcı 45 TL, 

Vücut Losyonu 99 TL,

Kil maskesi 9,50 TL, 

Patik Çorap 9,50 TL,

Büyük boy makyaj çantası 109 TL,

Orta boy makyaj çantası 99 TL, 

Deterjan 159,50 TL, 

Tuvalet Kağıdı 129 TL, 

Kağıt Havlu 99 TL, 

Peçete 34,50 TL, 

Kir sökücü bez 27,50 TL, 

Elidor Şampuan 89 TL, 

Saç Bakım Kremi ve Toka Seti 84,50 TL, 

Kent Topitop şeker 24,50 TL,

Badem kraker 14,75 TL, bunlar ve daha fazla ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulmaktadır. 

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