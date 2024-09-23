DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,01 0,29%
ALTIN
2.885,26 -0,38%
BITCOIN
2.157.337,8 -0,02%

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

DSİ, KPSS ile veya KPSS'siz 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:53
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilan yayımladı. Yapılan açıklamada, iki farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar, KPSS puanı ile veya KPSS’siz olarak gerçekleştirilecek ve adayların yüksek maaş avantajından faydalanmaları sağlanacak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

DSİ, iki farklı pozisyonda toplamda iki sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Kontenjanlar şu şekildedir:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

  • 2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: Bir pozisyon için 3 kat, diğer pozisyon için ise 4 kat maaş imkanı sunulacak. Bu yüksek maaş, deneyimli yazılım geliştirme uzmanları için cazip bir fırsat yaratıyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Sözleşmeli bilişim personeli alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar geçerlidir. Bu şartlar arasında:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi koşullar yer almaktadır.

Bu şartları sağlayan adaylar, başvuru yapma hakkına sahip olacak.

EĞİTİM ŞARTLARI

Adayların, belirtilen alanlarda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Şu bölümlerden birinden mezun olmak şarttır:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği

Bu bölümlerden birinden mezun olan adaylar, başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KPSS ŞARTLARI

Adayların, 2024 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ancak, KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapma hakkına sahiptir.

KPSS ile başvuruda bulunan adayların puanları, %30 YDS ve %70 KPSS puanı kullanılarak hesaplanacaktır. KPSS’siz personel alımı için ise, %70 KPSS puanı ve %0 YDS puanı değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımına yönelik başvuruların 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını en geç 29 Eylül 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini unutmamalıdır. Başvurular, yalnızca elektronik ortamda e-Devlet üzerinden veya DSİ’nin resmi Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru için gerekli adresler:

  • e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım: Kariyer Kapısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bilişim alanında yetenekli personeller alarak bünyesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. KPSS ile ya da KPSS’siz başvuru seçenekleri, farklı eğitim düzeylerindeki adaylar için büyük bir fırsat sunmakta. Adayların belirtilen şartları sağlaması durumunda, bu pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.

İLGİLİ HABERLER

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları
2
24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı
3
Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!
4
45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor
5
EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi
6
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
7
Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor