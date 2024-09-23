Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilan yayımladı. Yapılan açıklamada, iki farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar, KPSS puanı ile veya KPSS’siz olarak gerçekleştirilecek ve adayların yüksek maaş avantajından faydalanmaları sağlanacak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

DSİ, iki farklı pozisyonda toplamda iki sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Kontenjanlar şu şekildedir:





2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: Bir pozisyon için 3 kat, diğer pozisyon için ise 4 kat maaş imkanı sunulacak. Bu yüksek maaş, deneyimli yazılım geliştirme uzmanları için cazip bir fırsat yaratıyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Sözleşmeli bilişim personeli alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar geçerlidir. Bu şartlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi koşullar yer almaktadır.

Bu şartları sağlayan adaylar, başvuru yapma hakkına sahip olacak.

EĞİTİM ŞARTLARI

Adayların, belirtilen alanlarda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Şu bölümlerden birinden mezun olmak şarttır:

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bu bölümlerden birinden mezun olan adaylar, başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KPSS ŞARTLARI

Adayların, 2024 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ancak, KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapma hakkına sahiptir.

KPSS ile başvuruda bulunan adayların puanları, %30 YDS ve %70 KPSS puanı kullanılarak hesaplanacaktır. KPSS’siz personel alımı için ise, %70 KPSS puanı ve %0 YDS puanı değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımına yönelik başvuruların 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını en geç 29 Eylül 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini unutmamalıdır. Başvurular, yalnızca elektronik ortamda e-Devlet üzerinden veya DSİ’nin resmi Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru için gerekli adresler:

e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım: Kariyer Kapısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bilişim alanında yetenekli personeller alarak bünyesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. KPSS ile ya da KPSS’siz başvuru seçenekleri, farklı eğitim düzeylerindeki adaylar için büyük bir fırsat sunmakta. Adayların belirtilen şartları sağlaması durumunda, bu pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.