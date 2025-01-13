Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İş arayanlar, gençler ve kadınlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizliğin önüne geçmek ve istihdamı artırmak için tam 150 milyar TL'lik bir fon ayrıldığını açıkladı.

İstihdamı Canlandırmak İçin İHALE BÜYÜYOR

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu önemli kaynağın, nitelikli iş gücünü artırmayı ve istihdam ortamını zenginleştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Projenin, Orta Vadeli Program ile tam uyum içerisinde yürütüleceği bildirildi.

150 Milyar TL’lik Destek Neleri Kapsıyor?

150 milyar TL'lik bütçenin, İŞKUR'un yürütmekte olduğu birçok program için kullanılacağı ve eşit fırsatlar yaratmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu kapsamda, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla özel teşvikler ve destek programları devreye alınacak.

Genç İşsizliğine Önlem Alınacak

Gençlerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapabilmeleri için işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve staj destekleri gibi çeşitli imkanlar sunulacak. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesine sahip bireylerin istihdamını teşvik etmek amacıyla özel programlar 2025 yılında hayata geçecek.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, yapılan bu yatırımların Türkiye'nin geleceği için büyük bir adım olduğunu belirterek, “İŞKUR olarak, vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlamanın yanında, iş gücü piyasasını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.