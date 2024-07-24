Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM yetkilileri, "26 Temmuz ile 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler, hem mağazalarımızda hem de BİM’in resmi internet sitesinde uygulanacak. Elektrikli bisikletten tost makinesine, vantilatörden eğitici oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerimize kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

26 TEMMUZ BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER









BİM’in 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda, çeşitli elektronik ve mutfak eşyalarında büyük indirimler dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezleri olan vantilatör ve tost makinesi, cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Fakir Range Vantilatör: 899 TL (2 yıl garanti ile)

Philips Air Fryer: 5.999 TL

Keysmart Tost Makinesi: 1.299 TL

Dijital Baskül: 279 TL

Yetkililer, "Elektronik ürünler kategorisinde özellikle Fakir Range Vantilatör ve Philips Air Fryer büyük ilgi görecek. Yaz aylarında serinlemek isteyenler için Fakir Range Vantilatör 2 yıl garanti ile 899 TL'den satışa sunulacak. Sağlıklı yemek yapmak isteyenler için ise Philips Air Fryer 5.999 TL gibi cazip bir fiyatla raflarda olacak." ifadelerini kullandı.

Bu hafta BİM mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise elektrikli bisiklet ve ATV modelleri olacak. Hem eğlence hem de ulaşım amacıyla kullanılabilecek bu ürünler, cazip fiyatlarla satışa sunulacak.

Skyjet Off Road Benzinli ATV: 110 cc, 4 zamanlı tek silindir motoru, 2 yıl garanti ile 49.999 TL

Ola Elektrikli Bisiklet EB2: Alüminyum alaşımlı, 2 yıl garanti ile 19.999 TL

BİM yetkilileri, "Skyjet Off Road Benzinli ATV, 110 cc motor gücü ile zorlu arazi şartlarında mükemmel bir performans sunuyor. Bu ürün, 2 yıl garanti ile 49.999 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, şehir içi ulaşımda çevre dostu bir alternatif olan Ola Elektrikli Bisiklet EB2 ise 19.999 TL gibi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşacak." şeklinde konuştu.

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak ve evinizin şıklığını artıracak züccaciye ürünleri ve mutfak eşyaları da bu kampanya kapsamında yer alıyor. Özellikle kaliteli ve şık tasarımlara sahip ürünler, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Teleskopik Araç Yıkama Fırçası: 149 TL

Pipetli Termos: 399 TL

Salata Kurutucusu: 129 TL

Hareket Sensörlü Bagaj Lambası: 119 TL

Emsan 4’lü Porselen Tatlı Tabağı: 259 TL

Eğitici Oyuncaklar ve Ev Eşyaları

BİM, çocukların eğitimine katkı sağlayacak eğitici oyuncaklar ve evde ihtiyaç duyulan çeşitli eşyaları da indirimli fiyatlarla satışa sunacak. Eğitici oyuncaklar, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak.

Gece Parlayan Basketbol Topu: 499 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası: 279 TL

SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası: 199 TL

SGS Tornavida Seti: 129 TL

SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı: 59 TL

BİM’in 26 Temmuz ile 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla müşteriler tarafından büyük ilgi görecek. Elektrikli bisikletten vantilatöre, eğitici oyuncaklardan züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla BİM mağazalarında ve internet sitesinde yer alacak.

BİM yetkilileri, "Müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz. 26 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak indirimlerimizle, ev ihtiyaçlarını ve çocuklarının eğitici oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüm müşterilerimizi mağazalarımıza ve internet sitemize bekliyoruz." ifadeleriyle kampanyanın önemine vurgu yaptı. Bu fırsatları kaçırmamak için belirlenen tarihler arasında BİM mağazalarını ziyaret edebilir ya da resmi internet sitesinden alışveriş yapabilirsiniz.