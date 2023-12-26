Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler

2024’te evlenmeyi planlıyorsanız dikkat! Astrolog Dinçer Güner evlenmek için uygun olmayan zamanları açıklıyor!

2024 yılında evlenmek için astrolojiye göre hangi zamanlardan kaçınmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? Venüs, Merkür ve Mars’ın ilişkileriniz üzerindeki olumsuz etkilerini bu yazıda öğrenebilirsiniz. Evlilik hayatınızda sorun yaşamamak için bu tarihleri göz önünde bulundurun!

2024 yılında evlenmek için uygun olmayan zamanlar

Yeni bir yıla girmek, yeni beklentiler, yeni hayaller ve yeni kararlar demek. Bu kararlar arasında en önemlisi de evlilik! Hele ki bir de aşk dolu, mutlu, harika bir ilişkiniz varsa! Astrolog Dinçer Güner, 2023 yılında evlenmek için astrolojiye göre sakınmanız gereken zamanları derledi!

Evlilik için doğru zamanı belirlemek için, ilişkilerin gezegeni Venüs’ün geri gitmediği ve zorlayıcı açılar yapmadığı, iletişimin gezegeni Merkür’ün geri gitmediği ve zorlayıcı açılar yapmadığı zamanlara bakmalıyız. Aksi halde, evlilik hayatımızda anlaşmazlık, iletişimsizlik, teknik aksaklık gibi problemlerle karşılaşabiliriz.

2024 yılında evlenmekten uzak durmanız gereken zamanlar

Ben sizin için astrolojiye göre evlenmek için uygun olmayan zamanların listesini hazırladım, siz de bu listeye göre evlilik, söz, nişan, ortaklık gibi kararlarınızı planlayabilirsiniz. Belirttiğim tarihleri +/- 1 gün olarak düşünebilirsiniz.

Ocak: 1-2, 8-10, 18-20 Tarihleri evlilik, ortaklık, sözleşme için uzak durulması gerekiyor. (ör: 3-7 ocak 11-17 ocak arası uygun tarih aralıklarıdır.)

Şubat: 9-18 İlişki ortaklık, anlaşma, sözleşme için uzak durulması gerekilen tarihler.

Mart: 2-4, 31 Tarihleri uygun değil.

Nisan: Sadece 28-30 Tarihleri arası evlilik, ortaklık, sözleşme için uygun tarihlerdir.

Mayıs: 1-2,16-18 Tarihleri arası uygun değildir.

Haziran: 8-18 Tarihleri arası uygun değildir.

Temmuz: 2-4,11-17,21-23 Tarihleri arası uygun değildir.

Ağustos: Sadece 1-2 Tarihleri uygun.

Eylül: 6-8,22-24 Tarihleri arası uygun değildir.

Ekim: 27-30 Tarihleri arası uygun değildir.

Kasım: 2-4,8-10,24-30 Tarihleri arası uygun değildir.

Aralık: Sadece 18-26 uygun onun dışında uygun olan bir tarih yok.

2024 yılında Merkür’ün geri harekette olduğu zamanlar

Merkür’ün geri harekette olduğu zamanlarda, iletişimde sorunlar, yanlış anlamalar, teknik arızalar yaşanabilir. Bu yüzden, bu zamanlarda evlenmek veya evlilik töreni yapmak uygun değildir. 2024 yılında Merkür’ün geri harekette olacağı zamanlar şunlardır:

31 Mart- 27 Nisan arası

3 Ağustos – 31 Ağustos arası

24 Kasım – 17 Aralık arası

2024 yılında Venüs’ün sert kontakları

Venüs’ün sert kontakları, ilişkilerde gerilim, soğukluk, hayal kırıklığı, ihanet, kıskançlık gibi olumsuz durumları ortaya çıkarabilir. Bu yüzden, bu zamanlarda evlenmek veya evlilik töreni yapmak uygun değildir. 2024 yılında Venüs’ün sert kontakları şunlardır:

1 Ocak Venüs & Satürn Kare

19 Ocak Venüs & Neptün Kare

3 Mart Venüs & Uranüs Kare

1 Mayıs Venüs & Pluton Kare

9 Haziran Venüs & Satürn Kare

17 Haziran Venüs & Neptün Kare

12 Temmuz Venüs & Pluton Karşıt

2 Ağustos Venüs & Uranüs Kare

23 Eylül Venüs & Pluton Kare

28 Ekim Venüs & Satürn Kare

9 Kasım Venüs & Neptün Kare

28 Aralık Venüs & Uranüs

2024 yılında Merkür’ün sert kontakları

Merkür’ün sert kontakları, iletişimde güçlük, tartışma, eleştiri, yalan, dedikodu gibi olumsuz durumları ortaya çıkarabilir. Bu yüzden, bu zamanlarda evlenmek veya evlilik töreni yapmak uygun değildir. 2024 yılında Merkür’ün sert kontakları şunlardır:

9 Ocak Merkür & Neptün karesi

10 Şubat Merkür & Jüpiter Kare

17 Şubat Merkür & Uranüs Kare

17 Mayıs Merkür & Pluton Kare

12 Haziran Merkür & Satürn Kare

17 Haziran Merkür & Neptün Kare

3 Temmuz Merkür & Pluton Karşıt

22 Temmuz Merkür & Uranüs Kare

7 Eylül Merkür & Uranüs Kare

25 Eylül Merkür& Neptün Karşıt

31 Ekim Merkür & Uranüs karşıt

2024 yılında Mars’ın sert kontağı

Mars’ın sert kontağı, ilişkilerde saldırganlık, şiddet, kırıcılık, baskı, rekabet gibi olumsuz durumları ortaya çıkarabilir. Bu yüzden, bu zamanda evlenmek veya evlilik töreni yapmak uygun değildir. 2024 yılında Mars’ın sert kontağı şu tarihtedir: