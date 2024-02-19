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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Aslan burcu yorumu

Bu hafta başak burcundaki dolunay, Aslan burçlarının maddi konulara odaklanmasını gerektirebilir. Gelir ve giderlerinizde dengeli olmaya çalışın. Yaratıcı işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Paylaşım konularında sorunlar yaşayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:12
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Aslan burcu yorumu

Aslan ve Yükselen Aslan

Bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay yaşanacak. Bu süreçte maddi konularda kendinizi toparlamanız gerekebilir. Ekonomik açıdan daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Gelirlerinizle ilgili beklentilerinizi gerçekçi tutmak faydalı olabilir. Tahsil etmeyi beklediğiniz paralarda aksaklıklar olabilir. Sanatsal veya yaratıcı işler yaparak kazancınızı arttırmaya çalışabilirsiniz. Kendinize uygun bir bütçe planı yapmanız da iyi olabilir. Ani bir harcama veya vergi ödemesi karşınıza çıkabilir. Mal veya para paylaşımı, nafaka veya miras gibi konularda istediğiniz gibi ilerleyemeyebilirsiniz.

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