Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yengeç burcu yorumu

Yengeç ve Yükselen Yengeç;

Bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay yaşanacak. Bu süreçte yakın çevrenizdeki kişilerle aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Kardeşleriniz veya kuzenlerinizle ilgili üstlenmeniz gereken görevlerin bilincine varabilirsiniz. İletişim konusunda pek rahat olmayacağınız bir zaman dilimi. Kullandığınız iletişim araçlarından başlayarak kendinizi anlatmaya kadar iletişimle ilgili her alanda sınırlamalar yaşayabilir, gerginlikler çıkabilir. Seyahat planlarınız veya bazı projeleriniz geçici bir süre ertelenebilir. Bu dolunay döneminde biraz para sıkıntısı hissedebilirsiniz. Finansal açıdan istekleriniz gerçekleşmeyebilir. Zam, kredi, bir şeyler satmak gibi konular için uygun bir zaman değil.