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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''AKREP'' burcu yorumu

Bu hafta Mars ve Jüpiter’in gergin etkisi altındasınız. İş, aile ve ilişkilerde zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte sakin ve uyumlu olmaya çalışın.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:54
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''AKREP'' burcu yorumu

Akrep ve Yükselen Akrep

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında zorlu bir etkileşim yaşanacak. İş hayatınızda hem çok enerjik hem de çok gergin hissedebilirsiniz. Bu durum özel yaşamınıza da sirayet edebilir. Ailenizle ya da aynı evi paylaştığınız kişiyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Eviniz kiralıksa, ev sahibiniz sizi evden çıkarmak isteyebilir. Aile büyüklerinizin sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aile, ilişki ve kariyer konuları bu hafta sizin için zorlayıcı ve hareketli olacak. Bu değişim döneminde kavgacı ve inatçı olmak yerine daha ılımlı ve esnek olmaya çalışın.

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