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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''İKİZLER'' burcu yorumu

Bu hafta İkizler ve Yükselen İkizler, zihinsel olarak çok aktif olacaklar ama motivasyonları düşük olabilir. Arkadan konuşanlar, yolculuklarda stres ve pazarlama zorlukları onları yorabilir. Hırsızlık ve kayıplara karşı dikkatli olmalılar.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:38
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''İKİZLER'' burcu yorumu

İkizler ve Yükselen İkizler Burç Yorumu

İkizler ve Yükselen İkizler, bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı nedeniyle zihinsel olarak çok aktif olacaksınız. Fikirlerinizle ve düşüncelerinizle dikkat çekeceksiniz. Ancak bu fikirleri gerçeğe dönüştürecek enerjiyi kendinizde hissedemeyebilirsiniz. Bu hafta sizi arkadan çekiştiren, dedikodu yapan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bu durum moralinizi bozabilir.

Yolculuklarınızda Dikkatli Olun

Yolculuklarınızda da stresli anlar yaşayabilirsiniz. Sizi sinirlendiren veya tartışmaya sürükleyen olaylarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bu hafta pazarlama, satış, reklam gibi alanlarda başarılı olmak için ekstra çaba göstermeniz gerekebilir. Beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Özellikle seyahat ederken hırsızlık veya kayıp gibi durumlara karşı tedbirli olun.

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