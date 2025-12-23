DOLAR
Diyarbakır'da 20 Akülü Sandalye Hevsel'in Çiçekleri Projesiyle Bağışlandı

Diyarbakır'da 'Hevsel’in Çiçekleri' Projesi kapsamında hayırsever desteğiyle 20 akülü sandalye özel gereksinimli öğrenci ve ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:20
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hevsel’in Çiçekleri' Projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle özel gereksinimli öğrenci ve velilere 20 adet akülü sandalye takdim edildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Bağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, Hevsel’in Çiçekleri Projesi koordinatörü Yahya Kamçı ile yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, projenin Diyarbakır İl Milli Eğitim bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, '20 adet akülü aracı öğrencilere ve yetişkinlere hediye ettiklerini' ifade etti. Özkan, 'Onları mutlu edebilmiş, hayatlarına bir nebze de olsa destek olabilmişsek ne mutlu bize. Proje kapsamında bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz artarak devam edecektir' dedi.

Hevsel’in Çiçekleri Projesi koordinatörü Yahya Kamçı, Diyarbakır’da yaklaşık 5 bin 400 yetim ve öksüz kişiye çeşitli hediyeler ulaştırdıklarını; bunun yanı sıra okullarda eğitim gören engelli kişilere normal ve akülü tekerlekli sandalyeler hediye ettiklerini aktardı. Kamçı, 'Bu vesileyle, Ankara’dan Mustafa Şahin Bey’in değerli katkı ve hediyeleriyle 20 öğrencimizin ve ailesinde engelli bulunan ebeveynlerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun gidermiş olduk. Bu destek sayesinde kardeşlerimiz evde eğitim yerine okullarına giderek kendi sınıflarında eğitimlerini sürdürebilecek. Bunun gerçekleşmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Desteklerinden dolayı Mustafa Şahin’e teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Akülü sandalyeyi teslim alan engelli bireylerden Miraç Güney Baykal, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok teşekkür ederim. Dışarıya çıkamıyordum, çok zorlanıyordum. Artık çok rahat bir şekilde dışarıya çıkabileceğim. Herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Torunuyla gezmek istediğini ancak koltuk altı değnekleriyle bunu yapamadığını aktaran bir diğer yararlanıcı Nizam Kaya, yeni akülü sandalyesiyle torunuyla tur attı. Kaya, 'Ben bugüne kadar hangi yardımlaşma faaliyetine gittiysem, herkes bana ‘‘Sana bir sandalye verelim’’ dedi. Ben de hep şunu söyledim ‘‘Sandalyeyi veriyorsunuz ama beni kim sürecek?’’ Çocuklarım beni süremez. 60 yıldır bu koltuk değneklerinin altında gidip geliyorum. Kollarım şişti, ayaklarımda artık güç kalmadı. Dünya benim oldu, keyfim yerime geldi. Sağ olsun, Ankara’da yaşayan Mustafa Şahin isimli değerli bir ağabeyimiz bu konuda bize destek oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Yardım ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun gibi nice insanların da engellilere destek olmasını temenni ediyorum; bu bizleri gerçekten çok mutlu eder' ifadelerini kullandı.

Akülü sandalyelerin dağıtılmasının ardından programda pasta kesilerek kutlama yapıldı.

