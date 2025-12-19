Diyarbakır'da Jandarma'dan Emniyet Kemeri Semineri

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde emniyet kemeri takmanın önemi ve araç inme-binme kuralları semineri düzenlendi.

Eğitimin Kapsamı

Seminer, rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören 61 özel gereksinimli birey ile merkezde görevli 6 servis sürücüsü için gerçekleştirildi. Eğitimde; emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme-bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı biçimde aktarıldı.

Sürücülere Yönelik Uygulamalı Bilgilendirme

Eğitim sırasında, servis sürücülerine eğitim güzergahlarında alınması gereken tedbirler, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken davranış biçimleri ve sürücülerin trafikte sergilemesi gereken örnek tutumlar uygulamalı ve ayrıntılı olarak anlatıldı.

Seminer, trafikte güvenliğin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında planlanarak hayata geçirildi ve kurum ile aileler arasında farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

