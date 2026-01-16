Doğu Cephesi Tarihî Alanları Çalıştayı Sonuç Raporu Valiye Sunuldu

Doğu Cephesi Tarihî Alanları Çalıştayı Sonuç Raporu Tamamlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Doğu Cephesi Tarihî Alanları Çalıştayının sonuç raporu tamamlanarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçiye sunuldu.

Raporun Hazırlanışı

Çalıştay sonrasında katılımcı kurum ve birimlerin değerlendirme raporları, ETÜ bünyesinde oluşturulan Doğu Cephesi Tarihî Alanları Çalıştayı Bilim Heyeti tarafından incelenip nihai rapor hâline getirildi. Raporda bilimsel ve objektif kriterler esas alınarak Erzurum’un tarihî mirasının korunmasına ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturulmasına yönelik tespitler ve öneriler yer alıyor.

Katkı Sunanlar

Değerlendirme raporlarına katkı verenler arasında Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ve Bilim Heyeti Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile farklı üniversitelerden akademisyenler, kamu kurumları ve tarihî alan yöneticileri bulunuyor. Bu paydaşların çalışmalarının birleşmesi sonucu kapsamlı bir sonuç raporu elde edildi.

Raporun Hedefleri ve Öne Çıkan Öneriler

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak raporu takdim ederken, belgenin tabyaların ve şehitliklerin mevcut durumunun analiz edilmesi, korunmasına yönelik engellerin ortadan kaldırılması ve bu tarihî alanların tek bir yönetim çatısı altında toplanmasına yönelik sağlıklı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Raporun temel hedefleri; tarihî eserlerin etkin korunması ve bölge ekonomisine katkı sunulması olarak öne çıkıyor.

Uygulama Planı ve Gelecek Adımlar

Raporda ilk aşamada Erzurum sınırları içindeki tabya ve şehitlikleri kapsayacak bir yapı öngörülüyor; ilerleyen süreçte ise tarihsel olarak "Doğu Cephesi" olarak adlandırılan tüm bölgenin bu yönetim modeline dahil edilmesi hedefleniyor.

Vali Mustafa Çiftçi çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, Doğu Cephesi tarihî alanlarının bilimsel veriler ışığında ele alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve raporun Erzurum’un tarihî mirasının korunmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına ve sürdürülebilir yönetim anlayışına katkı sunacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sunum ve Takip Süreci

Hazırlanan sonuç raporu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez tarafından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçiye takdim edildi. Raporun önümüzdeki günlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmene sunulması; ardından Erzurum milletvekilleri ile ilgili kurum ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantıda sürecin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Sonuç raporu, Erzurum’un tarihî mirasının korunması ve sürdürülebilir yönetimine yönelik somut adımlar atılması için altyapı oluşturan bir rehber niteliği taşıyor.

