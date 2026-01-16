Karasu Anadolu Lisesi'nde Dereceye Giren 37 Öğrenciye Pizza Atölyesi Ödülü

Karasu Anadolu Lisesi'nde dereceye giren 37 öğrenci, Karasu'da pizza işletmesinde düzenlenen 'kendin pişir, kendin ye' atölyesiyle ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:34
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karasu Anadolu Lisesinde, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve projelerde dereceye giren öğrenciler, ilçede bulunan bir pizza işletmesinde düzenlenen iş atölyesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendi hem de başarılarını lezzetli bir şekilde ödüllendirdi.

Atölyede uygulamalı eğitim ve ödül

İşin mutfağına giren öğrenciler, kendi hazırladıkları pizzaları pişirerek arkadaşlarına ikram etti. Etkinlik, öğrencilere hem mesleki deneyim kazandırdı hem de yıl boyu gösterdikleri başarıların karşılığı olarak moral ve ödül sağladı.

Okul yönetimi ve öğrencilerden açıklamalar

Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç öğrencilere hem ödül hem de moral vermek gayesiyle gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında, 'Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif gibi alanlarda derece yapmış olan ve okulumuzu temsil eden 37 öğrencimizi ödüllendirmek amacıyla ‘kendin pişir, kendin ye’ şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdik' dedi.

Öğrenci Beyzanur Bektaş dönem sonu yapılan bu çalışma için okul yöneticilerine teşekkür ederken, arkadaşlarını da medeni cesaretlerinden dolayı kutladığını ifade etti. Etkinlik sonunda öğrenciler kendi hayal güçleriyle yaptıkları pizzaları afiyetle yedi.

Pizza dükkanının işletmecisi Muhammed Ünlüuysal ise, 'Karasu’nın şampiyonları, yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik. Geleceğin esnaflarını, işletmecilerini yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

