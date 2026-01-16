Karasu Anadolu Lisesi'nde Dereceye Giren 37 Öğrenciye Pizza Atölyesi Ödülü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karasu Anadolu Lisesinde, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve projelerde dereceye giren öğrenciler, ilçede bulunan bir pizza işletmesinde düzenlenen iş atölyesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendi hem de başarılarını lezzetli bir şekilde ödüllendirdi.

Atölyede uygulamalı eğitim ve ödül

İşin mutfağına giren öğrenciler, kendi hazırladıkları pizzaları pişirerek arkadaşlarına ikram etti. Etkinlik, öğrencilere hem mesleki deneyim kazandırdı hem de yıl boyu gösterdikleri başarıların karşılığı olarak moral ve ödül sağladı.

Okul yönetimi ve öğrencilerden açıklamalar

Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç öğrencilere hem ödül hem de moral vermek gayesiyle gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında, 'Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif gibi alanlarda derece yapmış olan ve okulumuzu temsil eden 37 öğrencimizi ödüllendirmek amacıyla ‘kendin pişir, kendin ye’ şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdik' dedi.

Öğrenci Beyzanur Bektaş dönem sonu yapılan bu çalışma için okul yöneticilerine teşekkür ederken, arkadaşlarını da medeni cesaretlerinden dolayı kutladığını ifade etti. Etkinlik sonunda öğrenciler kendi hayal güçleriyle yaptıkları pizzaları afiyetle yedi.

Pizza dükkanının işletmecisi Muhammed Ünlüuysal ise, 'Karasu’nın şampiyonları, yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik. Geleceğin esnaflarını, işletmecilerini yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE BULUNAN KARASU ANADOLU LİSESİ’NDE SINAVLARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER, KARASU’DA BİR PİZZA İŞLETMESİNDE HEM BAŞARILARININ KARŞILIĞINI ALDI HEM DE MESLEK ÖĞRENMEK ADINA İŞ ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.