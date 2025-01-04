Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Doğudan Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

2025 yılına girdiğimiz şu günlerde maaş zamları açıklanmaya devam ederken, ürün zamları ile ilgili gelişmeler de artarak sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında özellikle ekmek fiyatlarında zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Bursa’da Ekmeğe Zam

Bursa'da alınan yeni kararla ekmek fiyatları artırıldı. Artık 10 lira olan 200 gram ekmek, 15 lira karşılığında 240 gram olarak satılmaya başlanacak. Bursa Fırıncılar Odası, bu zamın sebebinin artan maliyetler olduğunu duyurdu.

Yeni fiyat düzenlemesi ile birlikte, 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek ve çavdar ekmeği 30 liradan, 650 gram köy ekmeği ise 45 liradan satışa sunulacak. Küçük boy roll ekmek fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 300 gramlık lavaş ekmeği fiyatı 25 lira olacak. Fırıncılar, kilogram fiyatlarının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini ifade etti.

Ankara’da Ekmeğe Zam

Ankara'da da ekmek fiyatları 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncellendi. Başkentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıktı. Bu zam da maliyet artışları sebebiyle gerçekleşti.

Kocaeli’nden Zam Haberi

Kocaeli'de de benzer bir durum yaşandı. Kocaeli Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına %25 oranında bir zam yaptıklarını açıkladı. Böylece 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 15 liraya yükseldi.

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmek imalatını etkileyen tüm girdilerin fiyatlarının serbest piyasa koşullarında arttığını belirterek, bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak fiyat düzenlemesine gidildiğini vurguladı.