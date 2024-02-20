Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

DUYGUSAL FEDAKARLIKLAR GÜNÜ

Bu gün Ay en yüksek enerjisine ulaşır. Duygularımız da bu enerjiden etkilenir ve çok yoğun hissedilir. Bu yüzden duygularımızı paylaşmak, duygusal konuları açmak, duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak için çok uygun bir gündür. Kendimizi ait hissettiğimiz kişi ve yerlere yönelir, geçmişe olan bağlılığımız artar, eski anılar canlanır. Koleksiyon yapmaya, biriktirmeye, saklamaya meyilliyiz. Ailemize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma duygumuz güçlenir, milliyetçi hisler yükselir.

Ev ve Aile İlişkileri

Bu gün evimizle ve ailemizle ilgili işleri tamamlamak, düzenlemek, geliştirmek için çok elverişlidir. Aile içinde önemli konuları çözmek, netleştirmek, aileden destek almak, aile bireyleriyle barışmak için güzel bir fırsattır. Evde yapılması gereken tamirat, bakım, onarım işlerini halledebilirsiniz. Ev, toprak, gayrimenkul, arsa almak, satmak, kiralamak gibi işler için de uygun bir gündür.

Duygusal Fedakarlıklar

Bu gün duygusal olarak başkaları için fedakarlık yapabilir, onların ihtiyaçlarını önemseyebilir, onlara yardım edebiliriz. Ama bunu hak etmeyen kişiler için yapmamaya dikkat etmeliyiz. Önyargılı olmamaya, objektif kalmaya, başkalarının görüşlerini dinlemeye çalışmalıyız.

Sağlık Durumu

Bu gün sağlık açısından karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu, mide, safra kesesi hassas olabilir. Mide sorunu olanlar sindirime yardımcı ilaçlar kullanmalı, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir. Sigarayı bırakmak isteyenler için de çok uygun bir gündür. Yemek borusu sorunu olanlar çok soğuk veya çok sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıdır.

Ay Yengeç'teyken

Bu gün Ay Yengeç'te olduğu için annelik, bakıcılık, besleyicilik, çocukluk gibi konular ön plana çıkar. Ailemizle ve sevdiklerimizle birlikte olmak, onlara ilgi ve sevgi göstermek isteriz. Duygularımız ve sezgilerimiz kuvvetli olur. Hayal gücümüz, sanatsal ve yaratıcı yönümüz gelişir. Anılar, nostalji, geçmiş özlemi artar, çocukluğumuzu hatırlar, eski eşyalarımıza bakar, eski dostlarımızla buluşur, ev işleriyle uğraşır, yemek yapar, anne-babamıza yakınlık duyarız.

Bu gün dışa dönük olmaktan çok içe dönük olmayı tercih ederiz. Bizi rahatlatan, tanıdık, güvenli yerlerde olmak isteriz. Macera, risk, yenilik peşinde koşmak istemeyiz. Bize huzur veren, alıştığımız, ne bekleyeceğimizi bildiğimiz yerler, mekanlar ve insanlarla vakit geçirmek en iyisidir. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm kurmak, saksılarımıza ve çiçeklerimize bakmak, su vermek için en uygun gündür.

Kadınlarla zaman geçirmek, iş arkadaşlarımıza veya komşularımıza tatlı, pasta, kurabiye, bisküvi gibi yiyecekler ikram ederek sürpriz yapmak, konuşmaya ihtiyacı olan bir arkadaşımıza kulak vermek, kucaklamak, stres atacak sohbetler yapmak bize iyi gelir. Evinize banyonuza, mutfağınıza, yatak odanıza dekorasyon ürünleri alabilir, evinizi toparlayabilirsiniz. Ay'ın su elementinde olduğu bu günde bol bol su içmeli, uzun bir banyo yapmalı, vücudumuzu nemlendirmeli, suyun faydalarından yararlanmalıyız. Ay'ın yönettiği bu burçta sevgi, merhamet, empati ve güven duygularını yaşayarak gökyüzü enerjilerini lehimize kullanabiliriz.