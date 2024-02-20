Bist 100
9.278,38 0%
DOLAR
30,9 0,19%
EURO
33,37 0,25%
ALTIN
2.009,84 0,47%

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Bugün Ay Yengeç’te olduğu için duygusal bir gün yaşayabilirsiniz. Ailenize, sevdiklerinize ve kendinize zaman ayırın, duygularınızı paylaşın, evinizle ilgilenin, sağlığınıza dikkat edin. Bu gün duygusal fedakarlıklar yapabilir, başkalarına yardım edebilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Bu günün enerjisini sevgi, merhamet, empati ve güven duygularıyla yaşayın.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:35
Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

DUYGUSAL FEDAKARLIKLAR GÜNÜ

Bu gün Ay en yüksek enerjisine ulaşır. Duygularımız da bu enerjiden etkilenir ve çok yoğun hissedilir. Bu yüzden duygularımızı paylaşmak, duygusal konuları açmak, duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak için çok uygun bir gündür. Kendimizi ait hissettiğimiz kişi ve yerlere yönelir, geçmişe olan bağlılığımız artar, eski anılar canlanır. Koleksiyon yapmaya, biriktirmeye, saklamaya meyilliyiz. Ailemize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma duygumuz güçlenir, milliyetçi hisler yükselir.

Ev ve Aile İlişkileri

Bu gün evimizle ve ailemizle ilgili işleri tamamlamak, düzenlemek, geliştirmek için çok elverişlidir. Aile içinde önemli konuları çözmek, netleştirmek, aileden destek almak, aile bireyleriyle barışmak için güzel bir fırsattır. Evde yapılması gereken tamirat, bakım, onarım işlerini halledebilirsiniz. Ev, toprak, gayrimenkul, arsa almak, satmak, kiralamak gibi işler için de uygun bir gündür.

Duygusal Fedakarlıklar

Bu gün duygusal olarak başkaları için fedakarlık yapabilir, onların ihtiyaçlarını önemseyebilir, onlara yardım edebiliriz. Ama bunu hak etmeyen kişiler için yapmamaya dikkat etmeliyiz. Önyargılı olmamaya, objektif kalmaya, başkalarının görüşlerini dinlemeye çalışmalıyız.

Sağlık Durumu

Bu gün sağlık açısından karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu, mide, safra kesesi hassas olabilir. Mide sorunu olanlar sindirime yardımcı ilaçlar kullanmalı, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir. Sigarayı bırakmak isteyenler için de çok uygun bir gündür. Yemek borusu sorunu olanlar çok soğuk veya çok sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıdır.

Ay Yengeç'teyken

Bu gün Ay Yengeç'te olduğu için annelik, bakıcılık, besleyicilik, çocukluk gibi konular ön plana çıkar. Ailemizle ve sevdiklerimizle birlikte olmak, onlara ilgi ve sevgi göstermek isteriz. Duygularımız ve sezgilerimiz kuvvetli olur. Hayal gücümüz, sanatsal ve yaratıcı yönümüz gelişir. Anılar, nostalji, geçmiş özlemi artar, çocukluğumuzu hatırlar, eski eşyalarımıza bakar, eski dostlarımızla buluşur, ev işleriyle uğraşır, yemek yapar, anne-babamıza yakınlık duyarız.

Bu gün dışa dönük olmaktan çok içe dönük olmayı tercih ederiz. Bizi rahatlatan, tanıdık, güvenli yerlerde olmak isteriz. Macera, risk, yenilik peşinde koşmak istemeyiz. Bize huzur veren, alıştığımız, ne bekleyeceğimizi bildiğimiz yerler, mekanlar ve insanlarla vakit geçirmek en iyisidir. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm kurmak, saksılarımıza ve çiçeklerimize bakmak, su vermek için en uygun gündür.

Kadınlarla zaman geçirmek, iş arkadaşlarımıza veya komşularımıza tatlı, pasta, kurabiye, bisküvi gibi yiyecekler ikram ederek sürpriz yapmak, konuşmaya ihtiyacı olan bir arkadaşımıza kulak vermek, kucaklamak, stres atacak sohbetler yapmak bize iyi gelir. Evinize banyonuza, mutfağınıza, yatak odanıza dekorasyon ürünleri alabilir, evinizi toparlayabilirsiniz. Ay'ın su elementinde olduğu bu günde bol bol su içmeli, uzun bir banyo yapmalı, vücudumuzu nemlendirmeli, suyun faydalarından yararlanmalıyız. Ay'ın yönettiği bu burçta sevgi, merhamet, empati ve güven duygularını yaşayarak gökyüzü enerjilerini lehimize kullanabiliriz.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Şehrin gürültüsünden uzak huzur bulmak mümkün! İzmir'in o ilçesine akın akın gidiyorlar
4
Evde yalnız başına oturmayı çok seven 4 burç! Geleni gideni hiç sevmezler
5
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu
6
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
7
Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!

BYD’den Elektrikli Otomobil Pazarını Sarsacak Hamle: Yeni Sedan Modeli Uygun Fiyatı ve Yüksek Performansıyla Göz Dolduruyor

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

O Üniversitesinden Lise Mezunlarına Müjde: Mülakatsız Hizmetli, Şoför, Temizlikçi... Alımı Yapılacak

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şubat Ayı Ödemeleri Hesaplara Geçti! Bakan Göktaş’tan Önemli Uyarı: Hesaplarınızı Gözden Geçirin

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Havlu kağıdı 59 bebek bezi 119 TL’ye düşüyor! Kim 17 Şubat 1 Mart aktüel kataloğu

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!