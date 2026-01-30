Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi — Vali Mehmet Makas Başkanlığında Toplantı

Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerin ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Valilik makamındaki toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve vatandaşların huzurunu tehdit eden unsurlara karşı alınan önlemler masaya yatırıldı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen denetimler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ise jandarma sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetleri ile devam eden uygulamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas, Düzce’nin huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK İL GENELİNDE ALINAN TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI, DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.