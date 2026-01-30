Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi — Vali Mehmet Makas Başkanlığında Toplantı

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleşen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda Düzce'deki güvenlik tedbirleri, denetimler ve uyuşturucu ile mücadele değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:23
DÜZCE (İHA) – İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerin ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Valilik makamındaki toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve vatandaşların huzurunu tehdit eden unsurlara karşı alınan önlemler masaya yatırıldı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen denetimler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ise jandarma sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetleri ile devam eden uygulamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas, Düzce’nin huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

