Düzce'de Tarihin İzleri: Prusias Ad Hypium Antik Kenti Kazıları

Düzce'deki Antik Kentte Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde, yaklaşık 5 yıldır devam eden kazı çalışmaları tarih severlere heyecan verici bulgular sunuyor.

Kesintisiz Çalışmalar ve Önemli Buluntular

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan bu antik bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve yerel yönetimin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında, geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Geçmişteki depremler ve restorasyonlar dolayısıyla zarar görmüş olan antik kentte, kazılar sırasında Medusa heykel başı, mask heykeller ve grotesk figürler gibi önemli eserler bulundu. Aynı zamanda, Yunan tanrısı Apollon ile zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartmalarına da rastlandı.

Büyük İskender'in İzleri

Geçen yıl yapılan kazılarda "Dionysos Kült Mekanı"nı gösteren aslanlı mozaik ve Büyük İskender’e ait bir heykel başı keşfedilmesi, arkeologlar üzerinde büyük bir heyecan yarattı.

Osmanlı Dönemi Kullanımı ve Sağlam Kalıntılar

Tiyatro yapısının büyük bölümü gün ışığına çıkarılan kazılar, Doğu Roma döneminde tiyatronun işlev değişikliğine uğradığını da ortaya koydu. Osmanlı döneminde yerleşim alanı olarak kullanıldığı belirlenen antik tiyatro, Anadolu'daki en iyi korunmuş tiyatrolardan biri olma özelliğine sahip.

Büst Buluntusu ve Kazı Çalışmalarının Devamı

Son olarak, antik tiyatronun sahne binasından M. Iulius Proklos’a ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık bir portre büstü de bulundu. Bu bulgu, kazı ekibi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Arkeolog Caner Mutlu'dan Açıklamalar

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden arkeolog Caner Mutlu, kazılarda elde edilen bulguların bölgenin tarihe ışık tuttuğunu belirtti. Mutlu, "Aslanlı mozaik, bölgenin zengin geçmişini gösteriyor; bu büst, çalışmalara olan motivasyonumuzu artırdı," dedi.

Yedi gün boyunca çalışan bir ekip ile kazı çalışmalarını sürdüren Mutlu, bölgenin tarihsel değerleri açısından büyük bir şansa sahip olduğunun altını çizdi.