DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.243.881,56 0,24%

Düzce'de Tarihin İzleri: Prusias Ad Hypium Antik Kenti Kazıları

Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarıyla tarihi buluntular ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:40
Düzce'de Tarihin İzleri: Prusias Ad Hypium Antik Kenti Kazıları

Düzce'deki Antik Kentte Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde, yaklaşık 5 yıldır devam eden kazı çalışmaları tarih severlere heyecan verici bulgular sunuyor.

Kesintisiz Çalışmalar ve Önemli Buluntular

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan bu antik bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve yerel yönetimin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında, geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Geçmişteki depremler ve restorasyonlar dolayısıyla zarar görmüş olan antik kentte, kazılar sırasında Medusa heykel başı, mask heykeller ve grotesk figürler gibi önemli eserler bulundu. Aynı zamanda, Yunan tanrısı Apollon ile zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartmalarına da rastlandı.

Büyük İskender'in İzleri

Geçen yıl yapılan kazılarda "Dionysos Kült Mekanı"nı gösteren aslanlı mozaik ve Büyük İskender’e ait bir heykel başı keşfedilmesi, arkeologlar üzerinde büyük bir heyecan yarattı.

Osmanlı Dönemi Kullanımı ve Sağlam Kalıntılar

Tiyatro yapısının büyük bölümü gün ışığına çıkarılan kazılar, Doğu Roma döneminde tiyatronun işlev değişikliğine uğradığını da ortaya koydu. Osmanlı döneminde yerleşim alanı olarak kullanıldığı belirlenen antik tiyatro, Anadolu'daki en iyi korunmuş tiyatrolardan biri olma özelliğine sahip.

Büst Buluntusu ve Kazı Çalışmalarının Devamı

Son olarak, antik tiyatronun sahne binasından M. Iulius Proklos’a ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık bir portre büstü de bulundu. Bu bulgu, kazı ekibi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Arkeolog Caner Mutlu'dan Açıklamalar

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden arkeolog Caner Mutlu, kazılarda elde edilen bulguların bölgenin tarihe ışık tuttuğunu belirtti. Mutlu, "Aslanlı mozaik, bölgenin zengin geçmişini gösteriyor; bu büst, çalışmalara olan motivasyonumuzu artırdı," dedi.

Yedi gün boyunca çalışan bir ekip ile kazı çalışmalarını sürdüren Mutlu, bölgenin tarihsel değerleri açısından büyük bir şansa sahip olduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!
2
2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı
3
Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!
4
Düzce'de Tarihin İzleri: Prusias Ad Hypium Antik Kenti Kazıları
5
O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...
6
Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor
7
Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor