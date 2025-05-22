Düzce'de Uluslararası Suluboya Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Suluboya Festivali, 10 farklı ülkeden 41 ressamın katılımıyla renkli görüntülerle sonlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen festival, Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirildi. Festivalin ana teması ise “Sevgi, Hoşgörü, Barış” olarak belirlendi.

Festivalin ikinci gününde Liman Meydanı'nda resim sergisi düzenlendi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan gelen ressamların eserleri büyük ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, sanatçılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Ayrıca, ressamlar ve 106 kişilik bir grup, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekarelik bir alanda “Atatürk Puzzle” adlı resim çalışması gerçekleştirdi. Bu etkinlik, katılımcıların motivasyonunu artırdı ve birliktelik duygusunu pekiştirdi.

Festival, sanatçıların tarihi ve kültürel alanlarda düzenlediği geziyle noktalandı. Bu sayede katılımcılar, hem sanatı hem de kültürel zenginlikleri deneyimleme fırsatı buldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali", renkli görüntülerle son buldu. Ressamlar, öğrenciler ve yetişkinlerden oluşan 106 kişilik grup, Atatürk'ün Samsuna çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekare alanda "Atatürk Puzzle" resim çalışması yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali", renkli görüntülerle son buldu. Ressamlar, öğrenciler ve yetişkinlerden oluşan 106 kişilik grup, Atatürk'ün Samsuna çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekare alanda "Atatürk Puzzle" resim çalışması yaptı