Düzce'den Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu'na seçildi

Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu üyeliğine seçildi; kent konseyleri iş birliği ve yerel katılım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:23
DÜZCE (İHA) – Türkiye Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, İstanbul’un Kazlıçeşme semtinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından kent konseyi temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, birliğin yeni dönem yönetim ve denetim organları belirlendi.

Seçim sonucu ve beklentiler

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. Seçim sonucunun ardından katılımcılar tarafından Yüksel tebrik edildi.

Yüksel’in yeni görevinde kent konseyleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve yerel katılım mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Seçimli genel kurulda ayrıca kent konseylerinin yerel demokrasideki rolü, katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Ayfer Yüksel’in Denetim Kurulu üyeliğine seçilmesi Düzce adına memnuniyetle karşılanırken, kendisine yeni görevinde başarılar dilendi ve alınan kararların ülkemiz ile kent konseyleri için hayırlı olması temenni edildi.

