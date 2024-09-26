Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Beymen’de Büyük İndirim Fırsatları! Küçük Ev Aletleri, Kişisel Bakım Ürünleri ve Teknoloji Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirimler

Teknoloji ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirim fırsatları devam ediyor! Beymen, birbirinden kaliteli markaların ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markaların öne çıkan ürünleriyle teknoloji tutkunları ve kişisel bakımına özen gösterenler bu kampanyaları kaçırmamalı!

Beymen’de Büyük İndirimler Başladı



Beymen, en prestijli markaların ürünlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. Teknoloji ve kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimler, alışveriş tutkunlarını sevindirecek. Dyson, Sony, Braun, Philips ve daha birçok markanın ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri bulunuyor. Özellikle Dyson’un elektrikli süpürgeleri, Sony’nin oyun konsolları ve Braun’un epilasyon cihazları büyük ilgi görüyor.

DYSON ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Dyson, teknoloji dünyasında özellikle temizlik ve hava temizleme cihazları ile bilinen bir marka. Beymen’de Dyson ürünlerine büyük indirimler uygulanmış durumda.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge: 17.999 TL’den %22 indirimle 13.999 TL’ye düştü. Dyson Türkiye garantisiyle satılan bu süpürge, temizlikte en üst düzey performansı sunuyor.

17.999 TL’den %22 indirimle 13.999 TL’ye düştü. Dyson Türkiye garantisiyle satılan bu süpürge, temizlikte en üst düzey performansı sunuyor. Dyson V8 Kablosuz Dik Süpürge: 14.999 TL olan fiyatı %20 indirimle 11.999 TL’ye düştü. Yüksek performanslı bu süpürge, kablosuz kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

14.999 TL olan fiyatı %20 indirimle 11.999 TL’ye düştü. Yüksek performanslı bu süpürge, kablosuz kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Hava Temizleyici: 29.999 TL’ye satılan bu ürün, evinizde temiz hava sağlamak için ideal bir çözüm.

29.999 TL’ye satılan bu ürün, evinizde temiz hava sağlamak için ideal bir çözüm. Dyson Corrale Bakır/Nikel Saç Düzleştirici: 16.999 TL fiyat etiketiyle saç bakımına önem verenlerin tercihi.

16.999 TL fiyat etiketiyle saç bakımına önem verenlerin tercihi. Dyson Supersonic™ Saç Kurutma Makinesi (Prusya Mavisi & Bakır): 17.999 TL ile saç kurutma makinesi kategorisinde lider bir ürün.

17.999 TL ile saç kurutma makinesi kategorisinde lider bir ürün. Dyson 360 Vis Nav™ Robot Süpürge: 44.999 TL ile temizlik teknolojisinde öncü bir ürün olarak dikkat çekiyor.

BRAUN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KAMPANYA

Braun, kişisel bakım aletlerinde dünya çapında bilinen bir marka. Beymen, Braun’un öne çıkan ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor.

Braun FS1000 Seyahat Boy Kablosuz Mini Yüz Epilatörü + Temizleme Fırçası: 1.099 TL ile hem kullanışlı hem de pratik bir çözüm sunuyor.

1.099 TL ile hem kullanışlı hem de pratik bir çözüm sunuyor. Braun IPL Silk Expert Pro 5 Venus PL5146 Çanta ve 2 Başlıklı Lazer Epilasyon Aleti: 18.999 TL fiyatıyla kişisel bakım kategorisinde önemli bir yer tutuyor.

18.999 TL fiyatıyla kişisel bakım kategorisinde önemli bir yer tutuyor. Braun Silk Expert Pro 5 Çantalı ve 2 Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Aleti + Venus Tıraş Makinesi: Bu set 18.499 TL’den satışta.

Bu set 18.499 TL’den satışta. Braun Silk Expert Pro 5 PL5052 1 Başlıklı Çantalı IPL Lazer Epilasyon Aleti + Venus Tıraş Makinesi: 16.999 TL fiyatıyla lazer epilasyon tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

SONY PLAYSTATION ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER

Sony, oyun dünyasında adından sıkça söz ettiren bir marka. PlayStation oyun konsolları ve aksesuarları da Beymen’de büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

Sony Playstation 5 1 TB Slim CD Edition Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol Beyaz: 39.999 TL yerine %30 indirimle 27.999 TL’ye düşmüş durumda. PS5 tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!

39.999 TL yerine %30 indirimle 27.999 TL’ye düşmüş durumda. PS5 tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat! Sony Playstation 5 1 TB Slim CD Edition Konsol + 2. PS5 Kol + PS5 Gta 5 + PS5 Fifa 24 Oyunu: 39.999 TL yerine %23 indirimle 30.999 TL’ye düşmüş durumda.

39.999 TL yerine %23 indirimle 30.999 TL’ye düşmüş durumda. Sony PlayStation VR 2 PS5 Sanal Gerçeklik Gözlüğü: 39.999 TL yerine %40 indirimle 23.999 TL’ye düşüyor. Oyun dünyasını sanal gerçeklikle bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

39.999 TL yerine %40 indirimle 23.999 TL’ye düşüyor. Oyun dünyasını sanal gerçeklikle bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Sony PS5 Dualsense Şarj İstasyonu: %18 indirimle 2.199 TL yerine 1.799 TL’ye satışa sunuluyor.

PHILIPS ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Philips, ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde dünya çapında güvenilir bir marka olarak biliniyor. Beymen’de Philips ürünlerinde de büyük indirimler var.

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik 20 Sıcak ve Soğuk İçecek Espresso Kahve Makinesi: 27.999 TL yerine %14 indirimle 24.069 TL’ye düştü. Kahve tutkunları için mükemmel bir fırsat.

27.999 TL yerine %14 indirimle 24.069 TL’ye düştü. Kahve tutkunları için mükemmel bir fırsat. Philips Azur 8000 Serisi DST8050/20 Optimaltemp 3000 W Buharlı Ütü: %20 indirimle 6.799,99 TL yerine 5.449 TL’ye satışta.

%20 indirimle 6.799,99 TL yerine 5.449 TL’ye satışta. Philips HD9243/90 3000 Series Siyah Airfryer: 4.699 TL yerine %23 indirimle 3.599 TL’ye inmiş durumda.

FOREO VE BABYLISS ÜRÜNLERİNDE CAZİP İNDİRİMLER

Foreo ve BaByliss, özellikle kişisel bakım ürünleriyle tanınan markalar arasında yer alıyor. Beymen, bu ürünlerde de büyük indirimler sunuyor.

Foreo PEACH 2 IPL Epilasyon Cihazı: 16.399 TL olan fiyatı sepette 11.479,30 TL’ye iniyor.

16.399 TL olan fiyatı sepette 11.479,30 TL’ye iniyor. BaByliss AS774E Hydro Fusion Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Seti: 4.699 TL fiyat etiketine sahip olan bu set, sepette 2.396,49 TL’ye kadar iniyor.

BEYMEN’DE DEV İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN

Beymen, sunduğu bu büyük indirimlerle hem teknoloji meraklılarını hem de kişisel bakımına özen gösterenleri mutlu etmeye devam ediyor. Dyson, Sony, Braun, Philips ve Foreo gibi dünya markalarının ürünlerinde %40’a varan indirimler mevcut. Siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, Beymen’in online mağazasını ziyaret ederek ihtiyacınıza uygun ürünleri kaçırmadan satın alabilirsiniz.