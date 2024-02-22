Ebe Maaşları 2024 Yılında Ne Kadar? Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

EBELİK MESLEĞİ: HAYAT VEREN ELLERİN MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sağlık alanında kritik bir görevi yerine getiren ebeler, doğum sürecinin her aşamasında annenin ve bebeğin yanında. Peki, ebelerin çalışma şartları ve aldıkları maaşlar nasıl? İşte ebelerin mesleki yaşamına dair merak edilenler.





Ebelik Mesleği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ebelik, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan ve doğum öncesi, sırası ve sonrasında anne ve bebek sağlığı ile ilgilenen bir meslektir. Ebelik mesleğini seçenler, hem kamuda hem de özelde çalışma imkanı bulabilirler. Ebelik mesleği için gerekli olan eğitim, sınav ve atama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için haberimizde detaylar yer almaktadır.

Ebe Nedir, Ne Yapar?

Ebeler, hamilelik sürecinde annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlanmasını sağlayan, doğum anında doktorun yanında yer alarak doğumu gerçekleştiren veya doktorun olmadığı durumlarda doğumu yaptıran, doğum sonrasında ise annenin ve bebeğin bakımını üstlenen sağlık personelleridir.

Ebelerin görevleri arasında, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda danışmanlık verme, hamilelik takibi yapma, doğum planlaması yapma, doğum öncesi ve sonrası eğitim verme, doğum sancılarını yönetme, doğum sonrası lohusalık dönemini izleme ve bebek aşılarını yapma gibi görevler bulunmaktadır.

Ebe Nerede Çalışır?

Ebeler, hem kamu kurumlarında hem de özel kuruluşlarda çalışabilirler. Bu kapsamda, hastaneler, sağlık ocakları, doğumevleri, aile sağlığı merkezleri, jinekoloji klinikleri, aile planlama merkezleri gibi yerlerde görev alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Ebe Alımı Nasıl Olur?

Sağlık Bakanlığı, her yıl KPSS atamaları veya kendi bünyesinde yaptığı alımlar ile ebeleri istihdam etmektedir. Ebe alımı için başvuru koşulları şunlardır:

KPSS Koşulu olarak, 2022 yılında yapılan KPSS’den Lisans düzeyinde KPSSp3 puan türünden puan almış olmak gerekmektedir.

Ebe alımları, " 4603" nitelik kodu ile yapılmaktadır. Bu nitelik kodu için gerekli olan şart, " Ebelik lisans programından mezun olmak. " şeklindedir.

Sağlık Bakanlığı Ebe Maaşları Kaç TL?





Sağlık sektöründe yapılan son zamlarla birlikte, ebe maaşları da artmıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ebelerin maaşları 38 bin TL’nin üzerindedir.

4 Yıllık Lisans Sağlık Bakanlığı Ebe Maaşları: 50,349.50 TL

Özel Sektörde Ebe Maaşları Kaç TL?

Özel sektörde çalışan ebelerin maaşları, çalıştıkları kurumun büyüklüğüne, iş yüküne ve tecrübelerine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, özel sektörde çalışan ebelerin maaş aralıkları şöyledir:

Özel Sektörde En Düşük Ebe Maaşı: 20.000 TL

Özel Sektörde Ortalama Ebe Maaşı: 23.000 TL

Özel Sektörde En Yüksek Ebe Maaşı: 28.000 TL