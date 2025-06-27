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Edirne 5. Balkan Folklor Festivali Coşkuyla Başladı

Edirne'de 800'den fazla dansçının katılımı ile 5. Balkan Folklor Festivali, müzik ve dans dolu anlarla başladı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:35
Edirne 5. Balkan Folklor Festivali Coşkuyla Başladı

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali Heyecanı

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı. Edirne Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlik, Türk Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ile Varna Turizm Odası gibi çeşitli kuruluşların işbirliği ile düzenleniyor.

Festivalin Açılış Töreni

Festivalin başlangıcı, Edirne Belediye Bandosu'nun konseri ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Ardından, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen kültürel gruplar sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Unutulmaz Performanslar

Kendi yörelerine ait müzikler eşliğinde sergilenen gösteriler, festival katılımcıları tarafından büyük ilgiyle izlendi. İzleyiciler, müziğin ritmiyle dans ederek etkinliğe katıldılar.

Festival, yarın düzenlenecek gösterilerin ardından sona erecek. Kültürel etkileşimin ve dostluğun simgesi olan bu festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla sürüyor.

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla...

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla...

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

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