Edirne'de 547 Yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin Restorasyonu Sürüyor

Edirne Tunca Nehri kenarındaki yalı camisi özelliğindeki Evliya Kasımpaşa Camisinin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan projede; toprak altında kalan yapılar, yürüyüş yolları ve hazirede kapsamlı kazılar yapıldı.

Yapılan kazılar sayesinde toprak altındaki birçok yapı gün yüzüne çıkarılırken, ekipler minare ile caminin içine ve dışına kurdukları iskelelerle eş zamanlı restorasyon çalışmalarına başladı. Restorasyon kapsamında hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, yürüyüş yolu ihya edilerek ziyaretçilere açılacak.

Caminin rıhtımının yapılması ile tarihte olduğu gibi Edirne Sarayı ile cami arasında kayık seferlerinin yeniden canlandırılması hedefleniyor; böylece yapı eski ihtişamına kavuşacak.

Vali Sezer İncelemede Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, camide incelemelerde bulundu ve hazireyi gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, tarihi yapının ihyası için başlatılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Sezer, camiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Rivayete göre Osmanlı padişahları Edirne Sarayı'ndan kayıklarla Tunca kenarındaki bu camiye gelip ibadet ederdi. Burası tarihi anlamı olan çok güzel bir cami."

Vali Sezer, caminin uzun yıllar ibadete kapalı ve metruk halde kaldığını hatırlatarak, restorasyon sürecinde haziredeki zenginliğin ortaya çıktığını anlattı. Sezer'in ifadeleri şöyle devam etti: "Hazirenin üstü zaman içinde yaklaşık 2 metre kadar nehrin getirdiği kumla kaplanmıştı. Kazı çalışması yaptığımızda pek çok önemli şahsiyetin burada meftun bulunduğunu öğrendik. Bir taraftan mezar taşlarını okuyarak, hazirede bulunan kişilerin kimler olduğunu göreceğiz. Burada padişah çocuklarının, sadrazamların ve büyük devlet zevatının meftun bulunduğu yönünde tespitlerimiz var. Tarihte kayıp olan şahısların bulunması adına bize fayda sağlayacaktır. Restorasyonu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Haziresinde düzenlemeler yapılacak. İnsanların kayıklara bindikleri güzel bir alana dönüştüreceğiz. İçerisinde kütüphanesinin olduğu, kitap kafelerin olduğu bir yer haline getirip Edirne'mize kazandıracağız."

Sezer'in ziyaretine Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu de eşlik etti.

Evliya Kasımpaşa Camisi Tarihçesi

Kirişhane semtinde yer alan cami, 1478'de 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından inşa ettirildi. Kare planlı, tek minareli ve kubbeli avlulu yapı, taşkınlardan korumak için çekilen setle Tunca Nehri ile set arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında birçok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu ve 1950'de ibadete ve ziyarete kapatıldı. Yıllar içinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede yapılan kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun ortadan kalktığının görülmesi üzerine başlatıldı.

