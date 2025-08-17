DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.829.447,48 -0,67%

Edirne'de Çokalca Camisi'nin Restorasyonu Başladı

Edirne'de günümüze yalnızca yıkık duvarı kalan 16. yüzyıl Çokalca Camisi'nin restorasyonu, Vali Yunus Sezer talimatıyla Nişancıpaşa Mahallesi'nde başladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:54
Edirne'de Çokalca Camisi'nin Restorasyonu Başladı

Edirne'de Çokalca Camisi Restorasyonu Sürüyor

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisinin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan yapının ayağa kaldırılması amacıyla hazırlanan projenin ardından restorasyon ekipleri sahaya indi. Sezer çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların Amacı ve Süreci

Sezer, gazetecilere, 16. yüzyıl yapısı olan Çokalca Camisi'ni ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin Balkan Savaşları döneminde yıkıldığını belirten Sezer, "Kalan bölümleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntıların ardından restorasyonu başladı. Valilik olarak hedefimiz Edirne'de yıkılan ve yarım kalan tarihi yapı kalmaması." dedi.

Sezer, camideki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Geleceğe Aktarma Vurgusu

Kentteki kültürel ve tarihi yapıların ayağa kaldırıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne'mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne'deki her tarihi yapının altında çok büyük emek ve birikim var. Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var. Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak."

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan...

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla caminin ihya edilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Vali Sezer, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 13. 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Açıldı
2
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
3
4 Şubat 2024 Pazar günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
4
Yason Burnu, Ordu'nun Gözdesi Olmaya Devam Ediyor
5
Erzurum'da Türk Motifleri Defilesi Rüzgarı
6
Yozgat'ın Tarihi Roma Hamamı Yaz Sezonuna Hazır

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar