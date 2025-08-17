Edirne'de Çokalca Camisi'nin Restorasyonu Başladı

Edirne'de Çokalca Camisi Restorasyonu Sürüyor

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisinin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan yapının ayağa kaldırılması amacıyla hazırlanan projenin ardından restorasyon ekipleri sahaya indi. Sezer çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların Amacı ve Süreci

Sezer, gazetecilere, 16. yüzyıl yapısı olan Çokalca Camisi'ni ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin Balkan Savaşları döneminde yıkıldığını belirten Sezer, "Kalan bölümleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntıların ardından restorasyonu başladı. Valilik olarak hedefimiz Edirne'de yıkılan ve yarım kalan tarihi yapı kalmaması." dedi.

Sezer, camideki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Geleceğe Aktarma Vurgusu

Kentteki kültürel ve tarihi yapıların ayağa kaldırıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne'mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne'deki her tarihi yapının altında çok büyük emek ve birikim var. Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var. Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak."

