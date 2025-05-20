Edirne'de Osmanlı Dönemi Yabancı Paralar Sergisi Açıldı

Edirne'de Yabancı Paraların Tarihine Yolculuk

Edirne'de, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Osmanlı döneminde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı "Devlet-i Aliyye'de Geçerli Olan Ecnebi Paraları" başlıklı poster sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'den Açılış Konuşması

Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde gerçekleşen serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Osmanlı'nın geniş ticaret ağına vurgu yaparak, "İpek Yolu'nun etkisiyle Osmanlı'da geniş coğrafyada para çeşitliliği görülüyor. Dönemin ticaret hayatında kullanılan paralar çok çeşitli ve ilgi çekici. Bu kıymetli sergiyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Müzeler Haftası Teması ve Etkinlikler

Soytürk, Müzeler Haftası'nın bu yılki temasının "Hızlı gelişen toplumlarda müzecilik faaliyetleri" olduğunu hatırlatarak, hafta boyunca farklı etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Serginin Danışmanı Prof. Dr. Dinçer Savaş Lenger

Serginin danışmanlığını üstlenen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Savaş Lenger, yüksek lisans öğrencileri Nihan Özen ve Batuhan Ziya Turgut’un titiz çalışmaları ile serginin hazırlandığını belirtti.

Lenger, Floransa florini, Venedik dükası, İspanya reali, Hollanda thaleri, Polonya zlotisi ve Hindistan rupisi gibi farklı dönem ve coğrafyalardan örneklerin posterde yer aldığını ifade etti.

Katılımcıların Yoğun İlgisi

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar, Osmanlı'da tedavülde bulunan yabancı paralara ilişkin bilgilerin yer aldığı posterleri büyük bir ilgiyle inceledi.

Sergi Ziyareti

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında Osmanlı Dönemi'nde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı "Devlet-i Aliyye'de Geçerli Olan Ecnebi Paraları" başlıklı poster sergisi açıldı.

Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında Osmanlı Dönemi'nde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı "Devlet-i Aliyye'de Geçerli Olan Ecnebi Paraları" başlıklı poster sergisi açıldı.