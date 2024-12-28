Edirne'deki Sokak Sağlıklaştırma Projesi İle Tarihi Doku Yeniden Canlanıyor

Edirne Merkezindeki Sokak Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne’de, kent merkezinin tarihi dokusunu koruma amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi hızla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamındaki ilk aşama, kentin ana caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında belirlenen iki örnek yapının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tarihi Dokuya Uygun Yenileme Çalışmaları

Cadde girişinde yer alan iki dükkânın cepheleri tarihi dokuya uygun olarak restore edildi. Proje şartlarına uymayan klima, anten ve tente gibi unsurlar kaldırıldı. Pencere ve kapı doğramaları yenilenerek cephe bütünlüğü sağlandı.

Proje ile 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadında bulunan toplam 233 yapının 129'u tescilli olacak şekilde tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

Vali Sezer: "Edirne Beş Yıl İçinde Yeniden Şekillenecek"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmaların kent güzelleşmesine katkı sağladığını belirtti. Saraçlar Caddesi’nde sürdürülen projeyle Edirne’nin değer kazanacağını ifade eden Sezer, beş yıl sonra Edirne’nin farklı bir görünüm kazanacağını sözlerine ekledi. Sezer, "Zaten güzel olan Edirne, üzerindeki toz ve yıkık görüntüsü atıldığında Avrupa’da parlayan bir inci haline gelecek. Eski Edirne olarak tanımladığımız bölgelerde dokunmadığımız yer ve tarihi yapı kalmayacak,” dedi.

Projenin Detayları ve Gelecek Hedefleri

Kentte başlatılan bu sağlıklaştırma projesi, Edirne Valisi Sezer’in talimatıyla ekim ayında başladı. İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan detaylı proje kapsamında, yapıların cephelerine sonradan eklenen kaplamalar kaldırılacak, eski dükkân doğramaları ahşap ile değiştirilecek ve tabelalar belirli bir düzen ile asılacak. Ayrıca sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar çatı veya arka cepheye taşınacak.

Caddenin bağlantısındaki Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin de elden geçeceği proje, toplamda iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.