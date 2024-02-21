EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ DUYURU: EKPSS İLE MEMUR ALIMI BELGE TESLİM DETAYLARI

Kamu sektöründe istihdam fırsatı arayan adaylar için önemli bir kapı daha aralanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, EKPSS yerleştirmesiyle memur alımı sürecinde sonraki adımları duyurdu.







BELGE TESLİMİ İÇİN SON TARİHLER

Emniyet Genel Müdürlüğü, EKPSS atamaları kapsamında yerleştirilen adaylardan istenen belgelerin teslim sürecini başlattı. ÖSYM tarafından yapılan 2024-1 EKPSS yerleştirmesi sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yerleştirilen adaylar, belgelerini 21 Şubat 2024 - 8 Mart 2024 tarihleri arasında şahsen veya birinci derece akrabaları aracılığıyla teslim edebilecekler.

Belgelerin İstenen Nitelikleri

EKPSS sonuç belgesi internet çıktısı

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye dair internet çıktısı

Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

Ortaokul veya lise hazırlık belgesi (varsa)

Mal bildirimi (Form 1)

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Askerlik durum belgesi aslı

Engellilik durumu raporu aslı veya noter tasdikli sureti

Çalışılan kamu kurumundan alınacak onaylı hizmet belgesi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Eşin kamu kurumunda çalıştığına dair belge aslı

Atanma talep dilekçesi (Form 2)

Özel şartlar için gerekli belgeler (avukatlık ruhsatnamesi vb.)

Özel Nitelikler ve Teslim Adresi

Adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamaları gerekiyor. Özel nitelikler ve belgelerin teslim edileceği adres ise şu şekildedir:

Adres: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı A Blok Kat:3.

Bu belgelerin eksiksiz ve belirtilen süre içinde teslim edilmesi önemlidir. Adaylar başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi almak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

• EGM memur alımı belge teslimi ne zaman başlıyor?

Belge teslimi 21 Şubat 2024 tarihinde başlıyor.

• EGM memur alımı belge teslimi ne zaman bitiyor?

Belge teslimi 8 Mart 2024 tarihinde sona eriyor.

• EGM memur alımı için hangi belgeler gerekiyor?

EKPSS sonuç belgesi, ÖSYM yerleştirme belgesi, diploma aslı veya noter tasdikli örneği, askerlik belgesi, engelli raporu (varsa), hizmet belgesi (kamuda çalışanlar için), vesikalık fotoğraflar ve diğer belgeler.

• EGM memur alımı belgeleri nereye teslim edilecek?

Belgeler, Ankara'da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'na şahsen veya 1. derece akrabası tarafından teslim edilecek.