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EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne 30 kişilik kadro ile KPSS'siz kamu işçi alımı yapıyor. Aşçı, temizlik görevlisi, garson ve daha birçok pozisyonda alım yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:38
EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

EGM'den Yeni Kamu İşçi Alımı KPSS Şartı Aranmayacak!: Kamu İşçi Alımı İlanı Yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu işçi alımı için ilan yayımladı. İşte ayrıntılar:

personel alımı

EGM Yeni Kamu İşçi Alım Kontenjan Dağılımı:

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alımlar, "Baltaliman Polisevi Şube Müdürlüğü" bünyesine gerçekleştirilecek. Toplam 30 kişilik kadro için aşağıdaki kontenjanlar belirlendi:

5 Aşçı

4 Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı)

3 Mutfak Görevlisi

2 Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Teknisyeni / Elektrik Teknisyeni

12 Servis Elemanı (Garson)

1 Genel Alan Temizleme Görevlisi / Meydancı

3 Bulaşıkçı (Stevard)

EGM Yeni Kamu İşçi Alım Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olması

EGM Yeni Kamu İşçi Alım Başvuru Süreci ve Noter Kurası:

personel alımı

Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık iş sayısının dört katı kadar asil ve yedek adaylar noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekilişi, 07 Mart 2024 tarihinde Baltalimanı Polisevi'nde yapılacak.

TIKLA BAŞVUR

EGM Yeni Kamu İşçi Alım Başvuru Adresi ve İlan Numaraları:

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. İlan numaraları ise şu şekildedir:

Aşçı: 00008108814

Temizlik Görevlisi: 00008108739

Mutfak Görevlisi: 00008108788

Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Teknisyeni / Elektrik Teknisyeni: 00008108800

Servis Elemanı: 00008108701

Genel Alan Temizleme Görevlisi / Meydancı: 00008108763

Bulaşıkçı: 00008108751

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