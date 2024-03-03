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Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kriz yaşanılmasına sebep olan faktör işsizliktir. Son yıllarda işsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. Ama iş arayan vatandaşa umut ışığı olacak bir istihdam haberi geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 03.03.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 00:13
Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Ekonomik sıkıntıların en büyük sorunu olan işsizlik ile mücadelede birçok kurum ve kuruluştan destek geldi ve gelmeye devam ediyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyenler için büyük bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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DAİMÎ ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖĞRENİM VE YAŞ ŞARTI YOK

Şoför olmak isteyen adaylar bu haber tam size göre, herhangi bir üst yaş şartı yoktur. Ayrıca herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Şoför olmak isteyenler için detaylı bilgiler aşağıdadır.

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapacak 10 kadrolu şoför alımı yapılacak. İş başvuru süreci başladı. KAMU PERSONELİ ALIMI olarak tüm detayları bu yazımızda.

BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ZAMANI

Büyükşehir Belediyesi 10 kadrolu sürücü alımına başvuran adaylar, başvurularını 26 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlayabilecekler. 1 Mart 2024 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ŞOFÖR ALIMI İŞ BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

Tam zamanlı ve süresiz olarak çalışmak isteyen adayların başvuruları ancak ön başvuru formunda belirtilen tarihlerde yapılabilecektir.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Şehir İçi Şoför Alımı 10 başvurusu yapacak adayların karşılaması gereken başvuru koşulları ise şöyle:

D sınıfı sürücü belgesine sahip, SRC belgesine sahip. Psikolojik teknikler sertifikasına sahiptir. Türk vatandaşı olmak. Antalya'da ikamet ediyor olmak. Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları kabul edilecektir. Uygun görülen adaylarla mülakat için iletişime geçilecektir.

ABB 10 DAİMİ ŞOFÖR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak isteyen şoför adayları Yüksekalan Mah. Başvuru döneminde Adnan Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine şahsen başvuru yapabilecekler.

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