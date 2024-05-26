Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Eski B sınıfı ehliyetini yenilemeyenler yandı. Yeni ehliyet ve kimlik çıkması ile halen eski tip ehliyet ve kimlik kullananlar bulunuyor. Bu durum özellikle güvenlik konusunda bir açık olmaya başladı. Bu nedenle bakanlığın aldığı son karar ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni ehliyet almayanların ehliyetleri iptal edilip yeni ehliyet almaları için 12.000 TL ödeme yapmaları gerekecek. Şuan ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Eğer yenileme yapılmaz ise bunun kat ve kat fazlası ehliyet yenileyenlerden istenecek.





Ehliyet yenilemek için şunlara ihtiyacınız var!

Ehliyet yenileme işlemi yapacak kişilerin belli başlı belgeleri yanlarında bulundurarak başvuru yapmaları gerekir. Genel olarak kişinin kimlik kartı veya pasaportu, son 6 ay içinde çekilmiş biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, şu an kullanılan eski ehliyet veya kayıp ise katıp bildirimi, adli sicil kaydı ve yenileme ücreti için belediyelere göre değişerek 12 ile 15 TL arasındaki ücreti harç olarak yatırmaları gerekiyor.

Israrla 2025 yılına kadar ehliyet yenileme yapmayan ve trafik kontrollerinde eski tip ehliyet ile yolculuk edenler tespit edildiği gibi ehliyetlerine el konulacak. El konulması sonrasında ise kişinin harç bedeli içim 12.000 TL ödeme yapması gerekecek.