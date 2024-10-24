Elif ve Arkadaşları'nın İkinci Filmi Perişler Vizyona Giriyor

Elif ve Arkadaşları'nın Maceraları Devam Ediyor

Uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan, TRT'nin ortak yapımı "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" yarın minik izleyicileriyle buluşuyor.

Yeni Serinin Hikayesi

TRT Çocuk'un hazırladığı bu animasyon serisi, "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" ile başlayıp, "Perişler" ile devam ediyor. Bu yeni filmde Elif ve dostlarının gizemli Perişler dünyasında yaşadıkları maceralar ele alınıyor.

Teknik Yenilikler ve Eğlence Dolu Anlar

3D türündeki yerli animasyon filminde daha önce kullanılmayan birçok teknik yer almakta. Filmin yapım ve yönetmenliğini İsa Doğmuş, senaryosunu ise Ayhan Yavuz Açıkgöz kaleme aldı. Filmin müzikleri ise İlke Ulaş Kuvanç tarafından hazırlandı.

Macera Dolu Bir Final

Kapadokya'daki maceralarından dönen Elif, odasında oyuncak ayısıyla vakit geçirirken gizemli bir şekilde ortaya çıkan Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini ile karşılaşır. Bu buluşma, komik ve eğlenceli olayların bir zincirini başlatacaktır. Filmin finalinde ise modern ve yöresel dans figürlerinin birleştiği muhteşem bir sahne yer alıyor.

Birlik ve Beraberlik Temasına Vurgu