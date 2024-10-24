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Elif ve Arkadaşları'nın İkinci Filmi Perişler Vizyona Giriyor

TRT ortak yapımı "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" yarın çocuklarla buluşuyor. Eğlenceli bir yolculuğa hazır olun!

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:04
Elif ve Arkadaşları'nın İkinci Filmi Perişler Vizyona Giriyor

Elif ve Arkadaşları'nın Maceraları Devam Ediyor

Uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan, TRT'nin ortak yapımı "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" yarın minik izleyicileriyle buluşuyor.

Yeni Serinin Hikayesi

TRT Çocuk'un hazırladığı bu animasyon serisi, "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" ile başlayıp, "Perişler" ile devam ediyor. Bu yeni filmde Elif ve dostlarının gizemli Perişler dünyasında yaşadıkları maceralar ele alınıyor.

Teknik Yenilikler ve Eğlence Dolu Anlar

3D türündeki yerli animasyon filminde daha önce kullanılmayan birçok teknik yer almakta. Filmin yapım ve yönetmenliğini İsa Doğmuş, senaryosunu ise Ayhan Yavuz Açıkgöz kaleme aldı. Filmin müzikleri ise İlke Ulaş Kuvanç tarafından hazırlandı.

Macera Dolu Bir Final

Kapadokya'daki maceralarından dönen Elif, odasında oyuncak ayısıyla vakit geçirirken gizemli bir şekilde ortaya çıkan Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini ile karşılaşır. Bu buluşma, komik ve eğlenceli olayların bir zincirini başlatacaktır. Filmin finalinde ise modern ve yöresel dans figürlerinin birleştiği muhteşem bir sahne yer alıyor.

Birlik ve Beraberlik Temasına Vurgu

Yönetmen İsa Doğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde Elif ve arkadaşlarının "Zerre Medeniyeti"ne yapacağı yolculuğu heyecan verici bir şekilde işlediklerini belirtti. "Bir ve beraber olursanız ve birbirinize güvenirseniz, başaramayacağınız bir şey yok"

Tüm Çocuklar Davetli

Doğmuş, yarın ülke çapında vizyona girecek filme tüm çocukları davet ederken, filmde "eğlenirken öğretme" ilkesini benimsediklerini anlattı. Çocukların filmi izlerken eğleneceğini, dans edeceğini ve farklı yörelere ait danslarla tanışacaklarını söyledi.

Yeni Şarkılar ve Temiz İçerik

Yönetmen, filmin şarkılarının çok beğenileceğinden emin olduklarını ve çocukların, arkadaşlarıyla güç birliği yaptıklarında neler başarabileceklerini öğreneceklerini ifade etti. "Amacımız çocuklarımıza temiz içerik sunmak"

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