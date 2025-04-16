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Elvin Hoxha Ganiyev, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Sahne Aldı

Ödüllü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde muhteşem bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 23:26
Elvin Hoxha Ganiyev, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Sahne Aldı

Elvin Hoxha Ganiyev, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Sahne Aldı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ödüllü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev'i müzikseverlerle buluşturdu.

CSO Ada Ankara'da Büyüleyici Bir Performans

CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleştirilen konserde, Ganiyev'e Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Genel Müzik Direktörü, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent eşlik etti. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Ganiyev, Philip Glass'ın "2 numaralı keman konçertosu" ve Ege Gür'ün "Sessizliğin Soğuk Sularında" isimli eserlerini seslendirdi.

Konserin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde tekrar sahneye çıkan Ganiyev, bu festivalin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtirken dinleyicilere teşekkür etti. Alkışların devam etmesi üzerine Eugene Ysaye'nin "solo keman için 4 numaralı eseri"nden son bölümü çaldı.

Genç Yetenek, Uluslararası Sahneye Adım Atıyor

28 yaşındaki Ganiyev, 8 yaşında dedesi Server Ganiyev ile ilk orkestralı konserini vermiş ve aynı yıl Zürih Konservatuvarı Genç Öğrenci programına kabul edilmiştir. Kremlin Sarayı'nda Vladimir Spivakov yönetimindeki Moskova virtüözleri ile 10 yaşında uluslararası sahnelere adım atan Ganiyev, bugün Almanya Essen'deki Folkwang Sanat Üniversitesinde solistlik alanında lisansüstü eğitimine devam ediyor.

Genç keman sanatçısı, David Oistrakh Keman Yarışması, Lipinski-Wieniawski Genç Müzisyenler için Yarışma, Berliner Altın Madalya Uluslararası Müzik Yarışması ve Viyana Uluslararası Müzik Yarışması gibi birçok saygın uluslararası müzik yarışmasında ödüle layık görülmüştür.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, keman...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev müzikseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Mavi Salon'da düzenlenen konserde keman sanatçısı Ganiyev'e Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde Orkestra Akademik Başkent eşlik etti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, keman...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev müzikseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Mavi Salon'da düzenlenen konserde keman sanatçısı Ganiyev'e Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde Orkestra Akademik Başkent eşlik etti.

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