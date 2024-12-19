Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emekli Zamlarında Son Gelişmeler

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun gözleri 2025 maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Her geçen gün yeni hesaplamalar ve hükümetin zam çalışmalarına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu süreçte, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Okan Güray Bülbül’ün söylemleri, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratacak gibi görünüyor.

Kritik Tarih: 3 Ocak 2025

Emekli maaş zammı hesabının, 6 aylık dönemlerde enflasyon rakamlarına göre belirlendiği biliniyor. Temmuz ayında ilk altı ayın enflasyon zammını alan emekliler, Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte bir de refah payı beklentisine girecekler. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranlarının netleşmesi bekleniyor. 3 Ocak tarihi, milyonlarca vatandaş için kritik bir dönüm noktası olacak. Bu tarihte açıklanacak veriler, yeni maaşların ne kadar artacağını gösterecek.

Kök Maaş ve Zam Oranları

Dr. Okan Güray Bülbül'ün değerlendirmelerine göre, emekli maaşlarında kök zammın etkisi önemli. Kök maaşı 12.020 TL’nin altında olan emekliler, zam alacak olsalar bile bu zam oranının beklenenin altında kalacağı ifade ediliyor. Kök maaş düzenlemesinin gerekliliği vurgulanıyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli maaşının da 12.500 TL'den 15.000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklileri için hedef oran olarak belirlenmiş durumda. SK ve Bağ-Kur emeklileri arasında, 4 puanlık bir zam farkı olduğuna dikkat çekilirken, bu eşitlemenin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Emekli Zammı Yüzde 45'e Kadar Çıkabilir

TİSK’in gerçekleştireceği asgari ücret artışının, memur ve emekli maaşlarına dolaylı olarak etki edebileceği tahmin ediliyor. Asgari ücrette sağlanacak %40–45 bandındaki bir artış, emeklilerin alacakları zammı dolaylı olarak olumlu yönde etkileyecek.